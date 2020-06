Juan José López se refirió al difícil momento que le tocó vivir cuando dirigió a River en aquella temporada que terminó en 2011 con la pérdida de la categoría. “Pelear el descenso fue como una pandemia. Todos te metían miedo”, afirmó a Futbolemico.



El entrenador destacó que “la oposición estaba muy metida en el club e inventaba cosas”. Además, agregó: “Se llegó a eso por dirigentes que no habían hecho bien su trabajo. El final fue por decantación. Traté de dar todo y lo siento mucho. Me quedará una mancha más al tigre”.



Con respecto a aquel desafío, López fue contundente. “No me equivoqué en agarrar. Daniel (por Passarella) me había ido a buscar después de que todos le dijeran que no. En la cabeza tenía que iba a pelear el descenso y si un club chico tiene presión, imagínate River”, manifestó.



El exfutbolista también elogió a Rodolfo D´Onofrio y deslizó que “le hace bien al proyecto de Gallardo (Marcelo), un técnico que le dio mucho al club”. En tanto, sobre su actualidad y futuro, concluyó: “Hoy se valora todo por los resultados y yo busco algo de tranquilidad”.