El tenista tandilense Juan Martín Del Potro, elegido como el mejor jugador de la Copa Davis 2016, anunció ayer que no participará del Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam de la temporada, que se desarrollará a partir del 16 de enero en Melbourne, ya que pretende realizar una intensa pretemporada.

A raíz de esta decisión, Del Potro tampoco estará presente en el ATP 250 de Auckland (9 al 14 de enero), el cual iba a ser su primer torneo del 2017.



La decisión de suspender su participación en los primeros torneos del año se debe a que Del Potro quiere encontrar su mejor forma, ya que en los últimos años, a raíz de distintas lesiones y operaciones, no pudo trabajar en su físico.



Del Potro terminó el 2016 en el trigésimo octavo lugar del Ranking de la ATP, tras disputar 14 torneos, incluida la Copa Davis y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, con un récord de 32 victorias y 12 derrotas, y un título, Estocolmo.



Por otra parte, el tandilense fue elegido por la Federación Internacional como el Mejor Jugador del año de Copa Davis, título que consiguió el equipo argentino por primera vez en su historia tras el épico triunfo en Zagreb, Croacia.



Del Potro, con el 92 por ciento de los votos en la encuesta que realizó la ITF en la cuenta del certamen, fue el elegido por el público, mientras que el azuleño Federico Delbonis, que selló la victoria argentina en la capital balcánica, fue segundo.



El otro jugador con más votos fue el croata Marin Cilic, figura y emblema de su equipo.







El objetivo de máxima de Del Potro es volver a ser top ten. Hoy está 38 en el mundo.







Del Potro se sumó al equipo capitaneado por Daniel Orsanic en la serie de cuartos de final ante Italia, en Pésaro, en la que solo jugó el dobles junto a Guido Pella.



Frente a Gran Bretaña fue la gran figura al ganarle el primer punto de la serie que se disputó en Glasgow a Andy Murray, el líder local. Jugó el partido más largo de su vida para ganarle a Murray y al día siguiente cayó en el dobles con Leonardo Mayer.

El correntino fue quien selló el domingo la victoria argentina al superar a Daniel Evans.



En la final que se disputó en el Arena Zagreb, Del Potro superó a Ivo Karlovic en el segundo punto de la final y le dio vida al equipo al ganarle un partido histórico a Cilic, para que después Delbonis conquista el título frente a Karlovic.



ROGER FEDERER

“Puede llegar a ser el número 1”



La medalla, de plata de Río de Janeiro lo reubicó en el gran plano internacional. Para Clerc, puede ganar los Grand Slam que juegue.



José Luis Clerc, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, manifestó que le tiene mucha fe a Juan Martín Del Potro para 2017, año en el que según él ‘puede ganar los Grand Slam que juegue y ser N° 1 del mundo‘.



Clerc dijo al diario La Nación: ‘Lo que hizo este año Del Potro no tiene nombre. Puede sonar fuerte lo que voy a decir, pero lo digo convencido: en 2017, Juan Martín está en condiciones de ganar Wimbledon (no lo jugará), Roland Garros, Australia y el US Open. Aunque el ránking lo ubique donde lo ubica, hoy para mí es un top 5 y puede ser tranquilamente número 1 del mundo‘.



‘Batata’ Clerc, de 58 años y que llegó a ser número 4 del mundo en 1981, consideró que Del Potro cambió su estilo de juego.

‘Hoy está en su mejor momento.



El tenis es un deporte que se juega en un 70 por ciento con la derecha (el drive), y eso es algo que él está haciendo en esta nueva época: le pega más a la derecha, le pega más fuerte y más a las líneas; su revés tiene más slice y su saque es mejor aún de lo que era‘, explicó Clerc.