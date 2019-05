Extrema. Así se presentó este año la Fiambalá Desert Trail, una competencia de 170 kilómetros que ganó en su categoría el sanjuanino Juan Monserrat.

Juan Monserrat tiene 54 años pero por su vitalidad no los demuestra. El atleta viene de adueñarse de la 6ta edición del "Fiambalá Desert Trail" en la categoría que integra a los atletas de 50 y 60 años. La competencia es considerada la más dura del país en esa modalidad: tiene casi 170 kilómetros divididos en cuatro etapas y se disputa en la zona desértica de Fiambalá, donde durante años tuvo paso el Dakar.



El sanjuanino repitió la victoria del 2018 en su categoría, además fue sexto en la general que ganó el local Fernando Reyes.



La competencia constó de cuatro etapas. La primera unió Punta del Agua con Las Papas: "Es un pueblito perdido entre las montañas con sólo 70 habitantes al que sólo se accede bordeando el río, allí hicimos dos noches de campamento. Fue una etapa de 33 km en ascenso y cruzamos el río 56 veces", contó. La segunda fue de 42 km, ascendiendo a los 3.800 msnm y arribando nuevamente a Las Papas, mientras que la tercera etapa partió hacia Punta del Agua tras 33 km, desde allí los atletas fueron trasladados por la organización al campamento del Complejo Termal Fiambalá. Desde allí partió la última etapa de 61 km transitando por ríos secos, senderos de montaña y mucha arena, para finalizar el desafío en la plaza de esa localidad catamarqueña. "Es una competencia durísima pero me encanta. La corro hace cinco años y me atrapa porque tengo que prepararla durante un año, te exige plantear estrategias y un plan de carrera para poder completarla. Las carreras de ultra trail son de pura supervivencia, donde reina la solidaridad y la entrega debe ser al máximo", contó orgulloso el ganador que formó parte de los 120 argentinos que se animaron al reto.