El cierre de la Superliga Americana fue feliz para Jaguares XV que después de dos derrotas en fila tuvo su partido de redención y le ganó a Cobras Brasil XV por 84 a 15.



La franquicia de la UAR, que contó con el sanjuanino Juan Pablo Castro como titular y marcó un try, necesitaba imperiosamente poder mejorar la imagen que había dejado en las últimas fechas de la SLAR y con una actuación efectiva y contundente en ataque, goleó al equipo brasilero para tomar el envión necesario para la parte importante del torneo.



El poder ofensivo fue el aspecto más destacado de Jaguares XV que con un Ignacio Mendy prendido fuego, apoyó un hattrick en menos de 25 minutos, se llevó por delante al rival y coronó un primer tiempo brillante al imponerse por 41 a 5.



En la segunda parte, las ambiciones del equipo que dirige nacho Fernández Lobbe no se detuvo. Y con el poder de sus forwards forzó un try penal para comenzar con todo y ya dejar sin chances de manera definitiva a Cobras Brasil XV.



Y en esa superioridad en el juego y en el marcador, aparecieron las conquistas de Priscinatelli, Suárez Folch, Bernasconi, Pedemonte y dos de Mendy, que cerró así el partido con ¡cinco tries!



Goleada y un envión anímico tremendo para Jaguares XV cuando más lo necesitaba. Ahora se viene la etapa de definición, la semifinal con Selknam, y el equipo pudo recuperarse.

Síntesis

Cobras Brasil XV (15): Brendon Alves, Endy Pinheiro y Henrique Ribeiro; Gabriel Paganini y Kauá de Oliveira; Cleber Dias, Matheus Claudio y André Arruda; Douglas Rauth y Bautista Santamarina; Daniel Lima, Joel Dos Santos, Robert Tenorio y Daniiel Sancery; Lucas Tranquez.

Entrenador: Fernando Portugal

Suplentes: Leonardo de Souza, Lucas Abud, Joel Ramírez, Devon Muller, David Miller, Rafael Spago, Gabriel Zurka, Sergio Silveira.



Jaguares XV (84): Nicolás Revol, Ignacio Ruiz y Lautaro Caro Saisi; Pedro Rubiolo y Manuel Bernstein; Andrea Panzarini, Jerónimo Gómez Vara y Santiago Ruiz; Mateo Albanese y Gerónimo Prisciantelli; Juan Pablo Castro, Tomás Cubilla (cap), Agustín Segura e Ignacio Mendy; Martín Bogado.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Suplentes: Bautista Bernasconi, Mayco Vivas, Martín Villar, Eliseo Chiavassa, Juan Bautista Pedemonte, Rafael Iriarte, Federico Albrisi, Tomás Suárez Folch.



Tantos en el Primer Tiempo: 1, 3, 7 y 11’, Tries de Bogado, Mendy -2- y Castro (J); 21’, Try Pinheiro (CB), y 23, 27 y 33’, Goles de Prisciantelli por Tries de Mendy, Segura y Revol (J).

Resultado Parcial: Cobras Brasil XV 5 – Jaguares XV 41.



Tantos en el Segundo Tiempo: 4’, Try-Penal (J); 5, 15 y 40’, Tries de Prisciantelli, Suárez Folch y Mendy (J); 22 y 39’, Tries de De Souza y Muller (CB); 24, 30 y 35', Gol de Prisciantelli por Tries de Bernasconi, Mendy y Pedemonte (J).

Amonestados: 4’, Pinheiro (CB), y 13’, Chiavassa (J).



Estadio: Estadio Charrúa, Montevideo.

Árbitro: Frank Méndez.