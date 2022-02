Se activó la cuenta regresiva para el estreno del tercer capítulo de la Superliga Americana de Rugby (SLAR), y las seis franquicias empiezan a prepararse para la competencia, cuya jornada inicial está pautada para el domingo 13 de marzo, en Chile. En ese sentido, el próximo lunes, el preseleccionado de Jaguares XV dará inicio a la pretemporada de manera formal, en el predio de Casa Pumas, y para esta primera parte de la puesta a punto fueron convocados 37 jugadores. Entre los elegidos por el head-coach Ignacio Fernández Lobbe se destaca, por ejemplo, la presencia del sanjuanino Juan Pablo Castro y también de Mayco Vivas. El primera línea rafaelino (23 años), que había dejado de jugar justo antes de la SLAR 2021 por un problema en la zona cervical (fue intervenido en marzo de 2021), ya tiene el alta médica para retomar la actividad, algo que sucederá de manera progresiva.

Vivas, que posee una docena de caps con Los Pumas, jugó por última vez el 5 de diciembre de 2020, en el choque entre el seleccionado nacional y Australia por el Rugby Championship (empate 16-16), en Parramatta. “Siento una alegría enorme por el hecho de poder volver a jugar. Es algo que estuve buscando y por lo que trabajé muchos meses; por eso, estoy con las energías al 100% para ponerme la camiseta de Jaguares XV y encarar el desafío de la SLAR”, comentó el pilar formado en Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR).

Jaguares XV también dispondrá de Santiago Mare, Ignacio Mendy, Rodrigo Fernández Criado, Ignacio Ruiz y Bautista Pedemonte, todos con participación o citados en distintas situaciones para compromisos de Los Pumas. Además, se incluyeron a varios jugadores que actuaron con Los Pumitas en el U20 International Series de 2021, en Sudáfrica, y con respecto a los 30 jugadores que conformaron el plantel de la SLAR en 2021, solamente siguen nueve.

El entrenador Ignacio Fernández Lobbe describió un poco la nueva realidad de Jaguares XV: “Este año tenemos un gran desafío, porque del plantel de la temporada pasada hay muchísimos cambios; por eso, el tiempo de la pretemporada va a ser importante para conocernos todos y consolidarnos como grupo y ser un equipo. Además, también toda esta situación nos genera una sensación de incertidumbre; nos hubiera encantado poder jugar en la Argentina este torneo, pero tenemos que enfocarnos en lo que es y tratar de construir un equipo lo más rápido posible, para ser verdaderamente competitivos”, indicó.

En referencia a la relevancia que tiene este certamen continental, Fernández Lobbe remarcó: “La SLAR les da la posibilidad a los chicos de dedicarse a full a este deporte por unos meses; esa es una muy buena oportunidad para crecer, para aprender lo que es la vida de un jugador profesional, y así tratar de llegar a lo que dicen que quieren, que es ponerse la camiseta de Los Pumas.

“Todas las franquicias -agregó- sufrimos el éxodo de jugadores, y eso hace que no sepamos muy bien con qué nos vamos a encontrar. La certeza que tengo es que Selkman seguramente va a ser un rival duro; como el seleccionado chileno está jugándose la clasificación para ir al Mundial de Francia 2023, entonces lo imagino como un rival fuerte y, sin duda, puede ser candidato”, expresó Fernández Lobbe.

Autor de tres tries en la consagración de la final ante Peñarol de la última temporada (victoria por 36-28), Tomás Cubilla, conoce bien lo que significa competir en la Superliga Americana, y sobre esta nueva aventura describió: “Después de una segunda mitad del 2021 sin competencia internacional, siempre está buenísimo volver a juntarnos. Hay algo más de 15 jugadores nuevos, y va a ser un desafío muy grande formar un grupo nuevo, e intentar poder alcanzar el nivel de juego que tuvimos en la Superliga en 2021. Este torneo lo tomamos todos como una oportunidad para seguir desarrollando nuestro juego y, obviamente, para acercarnos cada vez al sueño de cada uno, que es jugar en Los Pumas. Todo es una gran oportunidad, y hay que meterle el 100%. ¿El torneo? Es muy exigente desde la parte física, y desde lo mental también; no es fácil jugar cada cinco días, hay que estar muy bien preparados; por eso, la pretemporada va a ser clave. Y no pasa por el rival que nos toque enfrentar, todo está en intentar mejorar como equipo, de competir entre nosotros, y que cada jugador logre sacar su mejor versión. Ese es el mayor desafío que tenemos”, dijo el centro de Alumni.

Los 37 jugadores convocados para participar desde el lunes próximo de la pretemporada de Jaguares XV son los siguientes: