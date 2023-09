Nació en Las Breñas, capital provincial del ciclismo chaqueño el 14 de marzo de 1988. Es uno de los muchos y buenos ciclistas surgidos de los infanto juveniles. Radicado en San Juan desde hace muchos años, Daniel Omar Juárez será uno de los integrantes de la selección sanjuanina, que entre el 4 y 8 de octubre, buscará el medallero en el Argentino de Pista.

"Desde la temporada de ruta pasada, me venía dando vueltas en la cabeza hacer la temporada de pista. Correr en este velódromo tan lindo motiva", comenzó diciendo, con una sonrisa, quien fuera campeón argentino de ruta en 2015. En esa competencia que culminó en el anillo de la Avenida de Circunvalación.

Ganó la Doble Calingasta y Mendoza-San Juan 2013, Vuelta al Valle 2021 y Argentino de Ruta 2015, entre otras carreras

Actualmente sin equipo para la temporada de ruta ("hay algunas propuestas, pero son sólo por cuatro meses", confió), "El Chaqueño" como le dicen todos en el ambiente, contó que no quería quedarse sentado a esperar alguna propuesta. "Las ganas de entrenar están siempre y agradezco a la Federación Sanjuanina la convocatoria. Será un honor para mí vestir la camiseta azul, de la tierra que me abrió sus brazos y me recibió como un hijo más", explicó este muchacho que en 2020 fue noticia nacional, porque trabajó como delivery para poder salir del encierro de la pandemia de coronavirus, agregando una experiencia más a su vida.

Cuenta que está disfrutando compartir entrenamiento con ciclistas más jóvenes. "Junto a mi entrenador, Miguel Hidalgo, programamos un trabajo para llegar de la mejor manera posible al torneo", explicó.

Por sus condiciones será uno de los integrantes de la cuarteta de persecución. "Es una grande y linda responsabilidad estar en el equipo de persecución, prueba en la que San Juan tiene mucha historia".

Consultado sobre qué otra especialidad correr, contó que había hablado con Rubén Ramos (padre), técnico del equipo, y podría ser la persecución individual. "La individual y lo que ellos decidan, quiero ser útil para pelear la mayor cantidad de medallas", culminó.