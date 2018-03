En solitario. No tuvo quién le levantara el embalaje masivo, pero aún así Daniel Juárez se las ingenió para vencer a Richeze e Ibarra y quedarse con la victoria. Contra todos los pronósticos, la fuga que duró más de dos horas prosperó y el nuevo líder se definió entre esa decena de ciclistas que sobrevivieron al esfuerzo.

Siempre da que hablar. Por su entrega, sacrificio y hambre de gloria, Daniel Juárez se merecía su victoria. El ciclista de la Mardan protagonizó una fuga junto a una decena de ciclistas y se quedó con la primer etapa de la Vuelta del Este que finalizará hoy, segundo finalizó Adrián Richeze (AVF) y tercero Emiliano Ibarra (SEP-San Juan). El "Chaqueño" lidera la competencia que organizada por el Caucete Pedal Club, pondrá en disputa hoy por la mañana una CRI y por la tarde definirá el dueño de esta novata competencia.



La etapa, que partió desde Caucete, tuvo de entrada un arranque movido. El grupo comenzó con ataques y en esa selección quedaron doce ciclistas representando a la mayoría de los equipos. Juárez era el único de Mardan, por el SEP estaban Ibarra y Mauricio Muller, por Pocito Juan Melivillo y Josué Moyano, en tanto que Daniel Lucero, Alejandro Saquilán y Facundo Cattapan representaban a Rawson, mientras que de los "piqueteros" entró Adrián Richeze y Juan José Avellá. Gustavo Albarracín y Mauricio Graziani también estaban en ese grupo, aunque Graziani pinchó a la altura de calle Zapata y tuvo que abandonar ese grupo. Entre los once fueron turnandose para ponerle el pecho al viento pero ya en el regreso desde San Martín a Caucete, a pesar de los intentos del pelotón por neutralizar y obligar a un embalaje masivo, los punteros no dieron tregua y entre ellos definieron. Dani Juárez se las ingenió para embalar en soledad y coronar ese esfuerzo con una enorme victoria. Merecida.







El líder: "Me lo merezco"

Daniel Juárez

Emocionado. Seguramente porque siempre quiere estar en el lugar que ayer le tocó. Siempre lo intenta pero algunas veces no se le da. Lo cierto es que ayer Daniel Juárez aguantó esa fuga interminable y se adueñó de la victoria en pleno centro caucetero. "Muy feliz, tomé esta carrera con mucha responsabilidad sabiendo que está muy cerca el Argentino. No había tenido un buen arranque de temporada pero tenía que estar preparado para cuando llegara mi momento. Me lo merezco", contó el "Chaqueño" que intentará dar pelea en la CRI: "Está el SEP que hoy es el mejor equipo de Sudamérica, no va a ser fácil pero voy a dar todo", expresó.

Doble cartelera

La Vuelta del Este propondrá hoy una doble jornada para definir al dueño de la competencia. Por la mañana desde las 9 se largará la etapa contrarreloj individual de 10 kilómetros. La partida será en Ceferino Namuncurá irán por calle Independencia hasta calle Sarmiento por donde girarán a la izquierda para ir hasta la Municipalidad de San Martín donde finalizará. Allí Juárez el lider, avisó que dará todo sabiendo que no es su fuerte y sobre todo porque lo secundan expertos como Richeze, Ibarra y Muller.



Por la tarde, desde las 16,30 horas en la Municipalidad de Caucete se pondrá en marcha la última etapa que tendrá 142 kilómetros. Diagonal Sarmiento, Juan José Bustos, Divisoria, Ruta 270, 155, Diagonal San Martín, Zapata, Ruta 20 y Diagonal Sarmiento nuevamente serán las calles por donde transitará la prueba que recorrerá Caucete y 9 de Julio. En el tramo final habrá un circuito interno y tras seis giros se definirá al ganador.