Duda. Wanchope Ábila podría ser titular ante Banfied.

El volante Emanuel Reynoso y el delantero Ramón Ábila luchan por un lugar en el equipo para visitar el domingo a las 21.30 a Banfied, por la 16ta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



Si bien aún el director técnico, Guillermo Barros Schelotto, no definió a los once titulares, es un hecho que Walter Bou no jugará desde el arranque.



Esta sería la única variante respecto del equipo que le ganó ajustadamente a Temperley por 1-0, en La Bombonera, de acuerdo a lo que se vio en las últimas prácticas -a puertas cerradas- en el predio de Casa Amarilla.



"Bebelo" Reynoso, que aún no debutó en el "Xeneize", corre con ventaja sobre "Wanchope" Ábila porque Guillermo considera que al equipo le falta fútbol.



Si Guillermo se inclina por el cordobés de 22 años (el último refuerzo, quien llegó desde Talleres) cambiaría el 4-2-3-1 por el 4-3-3, el esquema que más le gusta.



Además, Carlos Tevez pasaría a jugar de 9 y no en la mitad de la cancha como lo hizo el último fin de semana frente al "Gasolero".



En consecuencia Boca alinearía a Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Reynoso; Cristian Pavón, Tevez y Edwin Cardona.



Si Barros Schelotto opta por Ábila, de 28 años, (de último paso por Huracán) continuaría con el 4-2-3-1, con Tevez de enganche.



Así Boca formaría con Rossi; Jara, Goltz, Magallán y Fabra; Nández y Barrios; Pavón, Tevez y Cardona; Ábila.