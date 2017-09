El tandilense Juan Martín Del Potro, campeón de la edición 2009, avanzó ayer a los octavos de final del US Open, cuarto y último Grand Slam del año, tras derrotar al undécimo preclasificado, el español Roberto Bautista Agut en sets corridos.



En la cancha Grandstand del certamen que se desarrolla en Nueva York, Del Potro -número 28 del ranking mundial de la ATP- se impuso sobre Bautista Agut (13) por 6-3, 6-3 y 6-4, y se clasificó a los octavos de final, instancia que ya había alcanzado el porteño Diego Schwartzman, quien jugará hoy ante el francés Lucas Pouille por un lugar en cuartos.



Con su victoria, el tenis argentino vuelve a tener dos representantes en los octavos de final de un Grand Slam desde Roland Garros 2012, cuando el mismo Del Potro y otro tandilense, Juan Mónaco, ingresaron en la segunda semana.



Del Potro se mostró muy superior a Bautista Agut en especial en los saques. El lunes jugará por los octavos de final frente al top austríaco Dominic Thiem (8), que derrotó ayer al francés Adrian Mannarino (34) por 7-5, 6-3 y 6-4.



El historial contra Thiem favorece al argentino por 2-0: se enfrentaron en el US Open 2016, donde el europeo se retiró por lesión en los octavos de final, y en el Masters 1000 de Madrid 2016, cuando "Delpo" se impuso por 7-6 (5) y 6-3.



La "Torre de Tandil" superó las dos primeras ruedas con victorias ante el suizo Henri Laaksonen (94) y el español Adrián Menéndez Maceiras (148), sin haber mostrado un gran tenis, pero ayer dio muestras de su enorme categoría, la que lo llevó a ocupar el cuarto puesto del ranking mundial en 2010, a ganar 19 torneos de la ATP, dos medallas olímpicas (Londres 2012 y Río 2016) y la ansiada Copa Davis para Argentina en noviembre del año pasado.



El otro argentino que jugó ayer por tercera ronda fue el correntino Leonardo Mayer. La suya no era tarea sencilla, debía medirse con el número uno del mundo, el español Rafael Nadal quien lo venció en cuatro sets 6-7 (3), 6-3, 6-1 y 6-4, tras batallar durante 3 horas 16 minutos. "El Yacaré" tuvo su mejor momento en el primer set, cuando con sus golpes planos complicó a Nadal. Luego fue perdiendo efectividad.

Diego Schwartzman (33 del mundo), jugará hoy su partido de los octavos de final ante el francés Pouille (20), un rival con el que sólo jugó una vez y le ganó, en la clasificación para ingresar al cuadro principal de Bastad 2013. El tenista surgido del Club Náutico Hacoaj cumple en Nueva York la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam, donde venció en forma consecutiva a su compatriota Carlos Berlocq (95), al serbio Janko Tipsarevic (67) y al croata Marin Cilic (7). Si el "Peque" gana jugará el martes por los cuartos con el vencedor del enfrentamiento entre el español Pablo Carreño Busta (19) y el canadiense Denis Shapovalov (69).

------ Destacado Inicio ------

"Fue el mejor partido del torneo, el nivel del rival me hizo jugar un mejor tenis. Me sentí bárbaro".

------ Destacado Fin ------

JUAN MARTÍN DEL POTRO

Tenista