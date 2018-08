Sin equivalencias. Como ya hicieron River e Independiente, no hubo equivalencias en el debut de otro grande como Boca y le dio una goleada tremenda a su adversario.

Ejerciendo su poder, Guillermo Barros Schelotto ayer tuvo una apuesta importante dejando al máximo referente del actual plantel (Carlos Tevez) en el banco de suplentes. Al igual que el propio Apache, el entrenador no quiso polemizar pero sí marcó la cancha y dejó en claro cuál es su premisa. "El mensaje nuestro es claro, que juegan los mejores. Carlos (Tevez) forma parte del grupo y todos tenemos que tirar para el mismo lado, juegue quien juegue, y así lo entiende él", sostuvo.



Más allá del 6-0 sobre Alvarado, el Mellizo apuntó a lo que se viene para sus dirigidos: "Tenemos que mejorar en todos los aspectos lo nuestro. Es decir, en goles, en goles en contra, en posesión. Es bueno que empiecen a sumar goles los centrales, que en el semestre pasado no lo habían hecho. El hincha de Boca viene a ver eso, viene a verlo ganar, a ser intenso, a atacar los 90 minutos".



Luego, el técnico se dio tiempo para hablar de un hipotético llamado para la selección mayor argentina: "A mí me gusta cumplir los contratos, para mí tiene un valor agregado a tu carrera. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre así que no tengo en mente esa posibilidad (dirigir a la Selección). Extraordinario que Menotti me haya nombrado, le agradezco, pero he asumido una posibilidad hace un año y medio y la voy a cumplir".



Por otro lado, el plantel tendrá hoy jornada libre y recién mañana volverá a la actividad.



Se espera en los próximos días una resolución final sobre el volante y subcapitán del equipo, Fernando Gago, quien padece una lesión muscular aunque se especula con que en los últimos días hasta dudó de seguir jugando.

Zárate: "Vine a dar una mano"

Sobre Mauro Zárate (foto) estuvieron la mayoría de los focos de atención anoche. Al fin y al cabo fue el encargado de mandar al banco de suplentes que a Carlos Tevez. El ex-Vélez tuvo un buen rendimiento como todo el equipo, aunque no marcó. "Me sentí bien, se hizo un partido, se jugó serio desde el primer minuto. Por suerte se abrió rápido, si no a veces se complica. Y bueno, después fuimos contundentes", sostuvo. Respecto a lo que realizó en el campo, aseveró que "hice más o menos lo que habíamos hablado con Guillermo, me necesitan en esa posición. Después cuando entró Carlitos alternamos, siempre él un poco más adelante. No estoy para adueñarme de nada: vine a dar una mano, a sumar".