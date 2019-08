Este viernes habrá variada participación de los deportistas argentinos en Lima 2019: Melisa Gil buscará clasificar a la final de Skeet para buscar la clasificación olímpica y una medalla. Cerca del final de la jornada, Dayana Sánchez luchará por la dorada en el ring panamericano

BÁSQUET MASCULINO

15.30 Argentina vs. México por la Ronda Preliminar

HANDBALL MASCULINO

20.00 Argentina vs. Cuba por el Grupo A de la Ronda Preliminar

BOXEO

A partir de las 21.00 Dayana Sánchez vs. Soares Ferreira en la final por la medalla dorada de la categoría entre 57 y 60 kilos

BÉISBOL

12.05 Argentina juega por la séptima posición contra Perú

CANOTAJE SLALOM

13.15 Matías Contreras competirá en slalom extremo K1 masculino

14.05 Luz Cassini competirá en slalom extremo K1 femenino

CICLISMO PISTA

13.05 Leandro Botassi compite en velocidad masculina (clasificación)

13.24 Natali Vera se desempeñará en Keirin femenino

ECUESTRE

11.00 Juan Benítez Gallardo, Ignacio Zone, Marcelo Rawson y Luciano Brunello competirán en el concurso completo individual de adiestramiento

GIMNASIA RÍTMICA

15.00 Sol Fainberg y Celeste D'Arcangelo en la Rotación 1 de la clasificación individual

16.05 Sol Fainberg y Celeste D'Arcangelo en la Rotación 2 de la clasificación individual

HOCKEY FEMENINO

16.00 Argentina vs. Cuba por el Grupo A de la Ronda Preliminar

RÁQUETBOL

12.00 María José Vargas vs. G. Martínez (Guatemala) – Individual femenino

13.00 Natalia Méndez vs. A. Riveros (Colombia) – Individual femenino

15.00 Fernando Kurzbard vs. E. Chacón (Cuba) – Individual masculino

16.00 Shai Manzuri vs. F. Troncoso (Chile) – Individual masculino

17.00 Vargas y Méndez vs. Colombia – Dobles femenino

19.00 Kurzbard y Manzuri vs. Guatemala – Dobles masculino

* Fase de grupos de la competición

SURF

11.00 Juliana González en la final de SUP Race

12.00 Franco Faccin en la final de SUP Race

14.20 Surfiel Gil – Longboard

14.43 María Gil Boggan – Longboard

15.25 Leandro Usuna – Open Repechaje 4

15.45 Santiago Muñíz – Open Repechaje 4

16.27 Ornella Pellizzari Open Repechaje 4

TENIS

13.00 Nadia Podoroska vs. U. Arconada (USA) por los cuartos de final individual

No antes de las 14 Guido Andreozzi vs. Roberto Cid (Dominicana) por los cuartos de final individual

No antes de las 14 Facundo Bagnis vs. José Hernández (Dominicana) por los cuartos de final individual

No antes de las 15.30 Bagnis y Andreozzi vs. Galdos y Varills (Perú) por los cuartos de final del dobles

TIRO DEPORTIVO

11.00 Alexis Eberhardt y Julián Gutiérrez – Rifle de aire 10 metros – Clasificación

11.00 Melisa Gil – Skeet femenino – Clasificación 2 y final

11.00 Federico Gil y Ariel Romero– Skeet masculino – Clasificación 1

VÓLEY MASCULINO

14.30 Argentina vs. Puerto Rico por el Grupo A de la Ronda Preliminar