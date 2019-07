Durísimo comunicado de parte de los máximos referentes de la Selección Argentina, ambas remas, contra la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). Yamila Nizetich, Facundo Conte, Julieta Lazcano, Luciano De Cecco, Alexis González y Santiago Darraidou, en representación de la Asociación de Jugadores (JuAVA). Reclaman una deuda importante de dinero, exigen mejores condiciones, presencia de los directivos y una nueva dirigencia para asegurar la presencia de los selecciones en los próximos torneos.

COMUNICADO DE LOS JUGADORES/AS

Los jugadores y jugadoras del voleibol argentino, con el apoyo incondicional por parte de JuAVA , emitimos el siguiente comunicado de prensa y agradecemos su difusión.

Muchos de nosotros aquí firmantes contamos con el honor de vestir la camiseta de la selección nacional de vóley; ello representa compromiso y responsabilidad y determina asimismo, que no nos podamos desentender de ciertas cuestiones que se experimentan en nuestra federación ( FeVA ).

Es de informar entonces que:

Entendemos abusivos los incrementos de los aranceles fijados por la FeVA para los pases internacionales. En muchos casos, y en especial tratándose de jugadoras, el arancel de transferencia FeVA alcanza el despropósito del 30% del total del contrato. Necesitaríamos en consecuencia que la decisión de incremento de aranceles resulte revisada y que se establezcan parámetros objetivos y razonables, sin agraviar los justos intereses de las jugadoras y jugadores.

Asimismo actualmente, los premios FIVB a selecciones femeninas y masculinas no se encuentran siendo solventados en tiempo y forma. Es de destacar, que a la selección femenina se le adeuda una importante cantidad de dinero que ya resulta insostenible ( U$S 65.000 provenientes de premios VNL 2018) y entendemos que todos los jugadores citados a selecciones deberían contar con becas, cobertura médica y seguro médico; que todas las delegaciones de selecciones deberían viajar con un médico, un kinesiólogo y un preparador físico ( cosa que en efecto, no siempre sucede ). En síntesis, en las condiciones actuales debemos decir que las jugadoras y los jugadores de selección estamos desembolsando dinero propio para representar al país.

Debemos comentar también, que hay miembros de los staff de entrenadores, preparadores físicos y cuerpos médicos de ambas selecciones que, según nos dicen, tampoco cobran en tiempo y forma. Algunos de ellos, manifiestan registrar por parte de la FeVA atrasos mayores a 4 meses.

Por otra parte, advertimos en la FeVA una marcada desigualdad de género que se verifica en el acuerdo de premios como así también, en lo que hace a la organización, promoción y duración de la Liga femenina con relación a la masculina. En igual sentido, nos sentimos manipulados en las conversaciones con la dirigencia y advertimos que el diálogo no se presenta franco. Días pasados, hemos tenido una reunión con el Sr. Bochatay que no ha resultado fructífera y en la cual, una vez más, nos hemos sentido menospreciados. Sin embargo, no queremos personalizar y ya que lo acontecido con el Sr. Bochatay, es una constante que se repite desde hace años con la más alta dirigencia de la entidad ( Sr. Gutiérrez ).

Manifestamos, nada tenemos que reclamar de la Agencia de Deporte Nacional y del Enard ( quien paga las becas acordadas, en tiempo y forma ). Así también, debemos decir que nos ha llegado información del apoyo económico a la FeVA y pareciera ser un monto de dinero sumamente importante. Al menos, debería alcanzar para que las jugadoras y jugadores de selección no debieran afectar fondos propios para jugar en las distintas competencias.

En resumen, necesitamos en lo inmediato que: a) se deje sin efecto el incremento en los aranceles en los pases internacionales; b) se cancele la deuda de premios VNL 2018 que la FeVA tiene con las jugadoras de selección ( U$S 65.000 ). Caso contrario, no podemos garantizar la participación de las selecciones de vóley en los próximos torneos y esperamos nos entiendan. Quisiéramos en estos momentos estar entrenando y no dando esta conferencia de prensa.

Finalmente, queremos decir también que deseamos un vóley cada vez más grande, sano y transparente. Nuestra problemática está circunscripta con la federación que nuclea al vóley en Argentina ( FeVA ), en la cual no percibimos manejos claros, y necesitamos tener dirigentes que podamos sentir diligentes. Generaciones de jugadoras y jugadores han hecho de las selecciones nacionales de vóley una marca registrada a nivel mundial y entendemos que, para propiciar al mayor desarrollo de nuestro deporte, necesitamos de otro tipo de federación. Nos merecemos y necesitamos una FeVA con otra dirigencia.

Sin otro particular, muchas gracias. Atte.

Fuente: Vóley Plus