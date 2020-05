A principios de marzo todos se preparaban para comenzar la actividad oficial. El nuevo año del fútbol, tan esperado por todos ellos, trastocó en un año sin actividad normal. Obligados por la pandemia del coronavirus que afecta al mundo, los jugadores de todos los planteles, profesionales y amateur, incluidos los de la actividad local que podría catalogarse como un ‘amateurismo marrón‘, porque es un secreto a voces que la mayoría de los jugadores recibe un monto, mayor o menor, de dinero por prestar sus servicios a este o aquel club; debieron quedarse en casa.

Algunos, especialmente los del fútbol de la Liga Sanjuanina tienen otros ingresos producto de distintas tareas que les permiten parar la olla en sus casas, para ellos y para los que no trabajan en otros rubros, lo que percibían por jugar a la pelota les ayudaba. Sin la posibilidad de dar rienda suelta a su pasión, esa que los obliga a sacarle lonjas a sus físicos diariamente para rendir a pleno el domingo, los futbolistas sanjuaninos se comunicaron entre sí y luego de analizar la complicada situación que atraviesa la sociedad, decidieron organizarse para colaborar con los colegas que más lo necesitan.

Rubén Ceballos, actual jugador de Colón Junior y otros compañeros comenzaron a contactarse con colegas de distintos clubes y se plantearon la necesidad de ‘hacer algo’. Así nació la idea de recolectar alimentos no perecederos que serán repartidos entre los planteles de las distintas instituciones para paliar la necesidad de los más afectados. ‘Hemos armado una lista de once artículos’, contó el zaguero central, posición que heredó de su padre figura del Atlético de la Juventud Alianza de los años ‘80 y ‘90. ‘Sí, son once como si fuera un equipo’, agregó sonriente cuando el cronista le insinuó que parecía un equipo de fútbol.

La lista incluye harina, aceite, leche, azúcar, porotos, lentejas, polenta, arroz, yerba, fideos y sal. Las donaciones se recepcionan desde ayer, y hasta el domingo 31 del corriente mes, en las instalaciones del Club Los Ángeles (calle Güemes 1327, sur, Capital). Ceballos explicó que han elegido tres días a la semana: ‘estaremos allí los martes, jueves y viernes de estas dos semanas, entre las 17 y las 20’. Según comentó varios empresarios relacionados con el fútbol y allegados ya le hicieron llegar su interés por ayudarles, por lo que auguraba una importante respuesta a esta inquietud solidaria de los futbolistas. Con 20 años en Primera División, porque debutó muy pibe en la entidad ‘Lechuza’ y después de pasar por varias entidades locales y de otras provincias, Rubén acumuló un caudal de respeto que suma seriedad a la propuesta. ‘Creo que esta bueno que podamos ayudar a quienes más lo necesitan’, confió mientras agradecía a una señora que les acercaba una bolsa con mercadería.