El delantero de River Plate Julián Álvarez, autor de dos goles en la victoria 4-0 de esta noche sobre Colón de Santa Fe para quedarse con el Trofeo de Campeones y desde hace varios meses en un nivel superlativo, admitió que no sabe si seguirá en el club.



"No sé qué pasará. Ahora salgo de vacaciones. En enero se verá si arranco la pretemporada o pasa otra cosa. Lo que sí sé es que a la hora de tomar decisiones elegiré lo que crea mejor", manifestó Álvarez apenas terminado el partido en Santiago del Estero.



"El año que viene también está el Mundial (Qatar 2022) y todos saben lo importante que es para todos aquellos que estamos en el radar de la Selección. Así que veremos", amplió.



Álvarez se mostró "muy contento" por el nuevo título y apuntó que su crecimiento es consecuencia "del apoyo de compañeros, de los técnicos, de todos los colaboradores que ayudan a mejorar".



"Tanto en River como en la Selección me tocó estar este año en cosas importantes y sin todos ellos es imposible", dijo.



Sobre el encuentro de esta noche, el delantero opinó: "Hicimos un gran partido y metimos los goles en los momentos justos. Se jugó como se juegan las finales, poniendo todo en cada pelota, y es muy lindo terminar el año así, con otro título".



Con sus goles de esta noche, Julián Álvarez llegó a 36, superó a Gonzalo "Pity" Martínez (35) y se convirtió en el cuarto máximo artillero de la "era Marcelo Gallardo" en River, solamente detrás del colombiano Rafael Borré, Lucas Alario e Ignacio Scocco.