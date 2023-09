El delantero campeón del mundo Julián Álvarez, con una labor estupenda, convirtió hoy un doblete para el triunfo de Manchester City, de Inglaterra, ante Estrella Roja de Belgrado, de Serbia, por 3 a 1, de local, en el inicio de la Liga de Campeones de Europa.



Los goles de Álvarez (ST 2 y 15m) le permitieron al defensor del título, en el partido válido por el grupo G, revertir el resultado en el Etihad Stadium de Manchester, mientras que el español Rodri (ST 27m) concretó el tercero.



El delantero ghanés Osman Bukari (PT 45m) abrió el marcador para el conjunto serbio que se fue al descanso con ventaja.



El atacante del seleccionado argentino comenzó como titular, por detrás de la línea del goleador noruego Erling Haaland, con un gran trabajo en ataque.



El ex River Plate se ofreció como armador de juego e incluso posibilitó asistencias para Haaland, quien tuvo una noche errática.



La "Araña" resultó decisivo para el City con sus conquistas. El equipo del catalán Josep Guardiola fue protagonista durante la primera parte, cuando ejerció el monopolio de la pelota, pero chocó con la seguridad del arquero israelí Omri Glazer.



Al City le faltó precisión en el último toque en los sucesivos intentos de Álvarez, el inglés Phil Foden, Rodri y Haaland. Estrella Roja ejecutó su plan a la perfección: aguantó los embates del campeón y de contra concretó su única situación.



Bukari ganó en velocidad, quedó mano a mano ante el brasileño Ederson y definió con clase. La jugada fue anulada por presunto fuera de juego, pero el VAR certificó que arrancó en la misma línea que Kyle Walker.



La sorpresa se apoderó de la noche de Manchester, pero duró poco porque en el arranque del segundo tiempo, Julián Álvarez realizó una pared con Haaland, buscó la devolución y con un gran control resolvió ante la salida desesperada de Glazer.



La "Araña" picó por segunda vez a través de un tiro libre. Un mal cálculo de Glazer, con pifia en el despeje, posibilitó el gol del Manchester City para el 2-1.



Julián acumuló su 16to. gol sobre quince partidos en condición de titular, cada vez que el City jugó de local. Por Liga de Campeones, Álvarez es pura eficacia: ya había convertido en el Etihad ante Copenhague y Sevilla.



Poco después, Rodri, otro punto alto del equipo de Guardiola, cerró el pleito para la felicidad de los hinchas "ciudadanos" en el Etihad Stadium.



En la misma zona, Leipzig, de Alemania, derrotó como visitante a Young Boys, de Suiza, por 3 a 1 en el estadio Wankdorf de la ciudad de Berna.



Un dato destacado de la jornada se produjo en Roma con el empate agónico de Lazio ante Atlético Madrid de Diego Simeone, por 1 a 1.



El arquero Ivan Provedel, en la última jugada y de cabeza, marcó la igualdad para el conjunto italiano. El español Pablo Barrios Rivas puso en ventaja al Atleti.



Los campeones del mundo Nahuel Molina y Ángel Correa jugaron para el equipo madrileño. El defensor lo hizo como titular, mientras que el delantero ingresó en la segunda etapa. En tanto, el volante Rodrigo De Paul no fue de la partida por lesión.



Por su parte, Barcelona goleó a Royal Antwerp por 5 a 0 en el Camp Nou, en el partido válido por el grupo H. El equipo catalán repitió el marcador del fin de semana pasado, por la liga española y ante Betis.



Milan no pasó hoy del empate sin goles con Newcastle en el partido válido por el grupo F. El equipo italiano, que el sábado pasado cayó por goleada 5-1 en el clásico ante Inter por la Serie A, no encontró caminos para romper la férrea defensa inglesa en el San Siro de Milán.



La presente edición de la "Champions" resulta especial porque por primera vez en los últimos 20 años no tendrá a sus dos máximos referentes históricos: el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.



Otros resultados de la primera fecha:



Grupo F: PSG 2-Borussia Dortmund 0



Grupo H: Shakhtar Donetsk 1-Porto (Alan Varela) 3



Grupo E: Feyenoord 2-Celtic Glasgow 0.



La primera fecha de la Champions continuará mañana con los siguientes encuentros:



Grupo A: Galatasaray-Copenhagen (13.45, ESPN y Star+); Bayern Múnich-Manchester United (16:00, ESPN y Star+).



Grupo B: Arsenal-PSV Eindhoven (16.00, Fox Sports 3 y Star+) y Sevilla-Lens (16:00, ESPN 2 y Star+).



Grupo C: Real Madrid-Union Berlin (13.45, Fox Sports y Star+) Braga-Napoli (16:00, ESPN 3 y Star+).



Grupo D: Benfica-Salzburgo (16.00, Fox Sports 2 y Star+) y Real Sociedad-Inter (16.00, Fox Sports y Star+).