En su regreso a la titularidad luego de la consagración con la Selección Argentina en el Mundial, Julián Álvarez no desaprovechó la oportunidad. La Araña anotó un gol en la victoria 4-0 de Manchester City sobre Chelsea por la tercera ronda de la FA Cup, el único torneo en el que no había convertido.

Tras un comienzo en el que los dirigidos por Graham Potter incomodaron a su rival, el conjunto local fue encontrando espacios de a poco y, a través de un potente tiro libre del atacante argelino, abrió el marcador. A partir de ahí, fue muy superior al elenco londinense y no tardó en demostrarlo.

Apenas unos minutos después, Kai Havertz tocó la pelota con la mano dentro del área y, mediante el VAR, el árbitro del encuentro sancionó penal, el cual convirtió el delantero campeón del mundo. Como si fuera poco para los visitantes, el joven futbolista inglés estiró aún más la ventaja minutos antes del entretiempo.

Ya en el complemento, Manchester City sacó el pie del acelerador , pero le alcanzó para generar otro tiro desde los doce pasos, el cual Mahrez cambió por el cuarto gol. Tras el triunfo, esperará rival para la siguiente ronda, mientras que a Chelsea le quedan la Premier League y la Champions League.

Tras su llegada al conjunto inglés a la mitad de 2022, el delantero oriundo de Calchín convirtió en todos los campeonatos que le tocó jugar. En el plano internacional convitió 2 goles en la Champions League , mientras que en el ámbito local anotó 3 en la Premier League, 1 en la Community Shield y EFL Cup, y ahora también en la FA Cup. Así, Julián anotó en las cinco competencias que disputó con el Manchester City, con un total de 8 goles en 22 partidos.

"No me molesta"

Julián Álvarez, autor de penal de uno de los goles de la victoria, habló luego del partido y se refirió a la provocación de Kepa en la previa a la ejecución del tiro desde los doce pasos.

"Uno trata de hacer lo suyo, a mí no me molesta para nada", dijo al ser consultado sobre la actitud del arquero español, quien se le acercó antes del penal con la intención de desviar su atención. Y agregó: "Yo trato de estar concentrado en lo mío, ya tenía decidido patear ahí y fue gol".

Por otro lado, la Araña se mostró agradecido por el recibimiento de sus compañeros tras la consagración en Qatar: "Estaban todos muy contentos, me han felicitado y saludado con mucha emoción. Todos sabemos lo que significa ser campeón del mundo, no cualquiera puede lograr eso y es algo con lo que todo jugador sueña. Me tocó a mí formar parte de la Selección Argentina y es muy lindo el reconocimiento".