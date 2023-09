Se llama José Jorge Sousa, pero pocos conocen su nombre completo. Simplemente es Junior y desde su primera llegada a UPCN San Juan Vóley, en 2009, se convirtió en uno de los ídolos del club más ganador de la historia del vóleibol argentino. El central fue fichado para la temporada 2023/24 y de esta manera cumplirá su tercer ciclo en Los Cóndores. Pero ahora habrá un par de diferencias: por un lado, por primera vez será el de más edad en el plantel y de hecho ya piensa en retirarse en el club; y por el otro, estrenará la ciudadanía argentina por lo que ya no ocupará plaza de jugador extranjero. Sin dudas, un sanjuanino más.

"Este regreso a UPCN me encuentra en un momento de madurez, tras un largo camino recorrido. Llegué a San Juan por primera vez el 9 de agosto de 2009, tenía 21 años y no me olvido más aquel día. Hoy tengo 35 y soy el de más edad en el plantel, lo que nunca antes me había pasado; así que tengo una obligación con el club y el plantel no sólo por edad sino por experiencia desde el juego. Lo siento como una responsabilidad y me gusta mucho poder aportar desde ese rol", expresó el central nacido en Bahía, Brasil.

Con UPCN, Junior en total obtuvo cinco campeonatos en Liga Argentina, además de un título en el Campeonato Sudamericano de Clubes y una medalla de bronce en el Mundial de Clubes. Fue parte también del equipo que ganó el primer título en la historia de Los Cóndores, el Super 8 (uno de los torneos satélites que para 2009 tenía la Aclav), además de dos Copa Aclav y cuatro Copa Master.

Este será el tercer ciclo de Junior en UPCN, ya que el primero se extendió de 2009 a 2014, luego jugó en la temporada 2020/21 y ahora lo hará para la 2023/24. Su vínculo con San Juan siempre fue especial y de hecho decidió radicarse en la provincia, iniciando los trámites para nacionalizarse argentino. A principios de 2020 tenía todo encaminada para obtener la ciudadanía, pero la pandemia lo frenó. "Mis papeles quedaron como estancados y fue recién este año que se movieron nuevamente. Así que ahora en UPCN voy a estrenar la ciudadanía, lo que en términos de vóley significa que pasaré a ser jugador nacional", explicó el sanjuanino por adopción. De esta manera, ya no ocupará plaza de voleibolista extranjero, que por reglamento son tres por equipo.

"Siempre dije que me gustaría jugar hasta los 40 años y mi deseo es retirarme en UPCN. Son mis últimos años como voleibolista y quiero celebrarlos con títulos, que mi hijo pueda verme en la cancha. Después del retiro me gustaría seguir vinculado en el club, en el rol que me toque, porque UPCN es mi casa, mi familia", confesó Junior.

Títulos

13 Títulos obtenidos por UPCN, de los 24 en total, fueron con Junior en el plantel. Además, ostenta una de las dos medallas de bronce en el Mundial de Clubes.