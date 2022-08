Se completó la 4ta fecha de la Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF), en la que Juventud Zondina se quedó con el clásico departamental, Alianza goleó a Peñarol y Desamparados empató con Trinidad.

Alianza y Peñarol buscaban un triunfo que los llevara a salir de la zona baja del campeonato y el Lechuzo consiguió llevarse los festejos, luego de imponerse por un claro 3-0, con dos goles de Omar Benavídez y otro de Marcelo Calderón.

El clásico de Zonda quedó en poder de Juventud, luego de estar dos veces abajo en el marcador ante Sarmiento. Gonzalo Peruzzi abrió el marcador, Matías Gonsáles estableció la primera igualdad para la visita y Carlos Mansarraga volvió a adelantar a Sarmiento. En el complemento, Juan Riveros y Agustín Aguilar convirtieron para que Juventud se termine llevando la alegría final en el 3-2 definitivo y pase a ser uno de los escoltas en la tabla de posiciones.

También lo acompaña en ese peldaño Trinidad, que de visitante igualó 1 a 1 con Desamparados. Cristian Molina fue el autor del gol del León y Nicolás Vega el del Víbora.

Con estos resultados el campeonato tiene al frente a San Lorenzo y Atenas, 10 puntos; Unión, Juventud Zondina y Trinidad, 8; Colón, Marquesado y Desamparados, 7; Aberastain, Arbol Verde y Alianza, 6; Rivadavia, San Martín y Del Bono, 5; 9 de Julio, 4; Peñarol, Sarmiento y Carpintería, 3; Villa Obrera y Juventud Unida, 0.

Próxima fecha

La 5ta fecha se jugará entre miércoles y jueves.

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO: Unión vs. Atenas, San Martín vs. Del Bono, Juventud Unida vs. Rivadavia, Marquesado vs. Carpintería y Villa Obrera vs. San Lorenzo.

JUEVES 18 DE AGOSTO: Juventud Zondina vs. Árbol Verde, 9 de Julio vs. Sarmiento, Sportivo Desamparados vs. Colón Junior, Peñarol vs. Trinidad y Aberastain vs. Alianza.