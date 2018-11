Sorpresa. La Juventus lo tenía controlado. Ganaba, quedaba nada y Juan Mata se tuvo toda la fe del mundo para el tiro libre.

La continuidad de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League contó con varios duelos atrapantes. Uno de ellos fue el que se llevó a cabo en Turín, donde Juventus intentaba sellar su pasaje a octavos de final ante Manchester United. Si bien lo estaba logrando, La Vecchia Signora se descontroló y sobre la hora sufrió una derrota increíble. Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los 30 minutos del complemento con un gran gol. El portugués mostró su clase y potencia para definir, tras una estupenda habilitación de Bonucci. Pese a que contó con reiteradas situaciones para aumentar el marcador, el equipo italiano no cerró el partido y en tres minutos el rival se lo dio vuelta.



El conjunto inglés empató a los 41" con un golazo de Juan Mata de tiro libre, mientras que el gol del triunfo llegó a los 44" con Alex Sandro en contra de su propia valla. De esta manera, el equipo de José Mourinho se mantuvo en el segundo puesto, a dos unidades de la Juventus, líder con nueve unidades. En tercer lugar aparece Valencia con 5 y cierra el Grupo H Young Boys con 1.



"Nuestro partido fue de alto nivel, jugamos al máximo nivel. No podemos ser mejores que esto. Ganamos contra un equipo que juega con objetivos distintos que los nuestros a todos los niveles", sostuvo el entrenador del United, José Mourinho. Con el triunfo, los "Diablos Rojos" llegaron a siete unidades en el Grupo H, dos menos que la Juve.



"Siempre hay que estar concentrados hasta el final porque los pequeños detalles ganan el partido", dijo tras el encuentro el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, extremo de la "Juve".



En tanto, Gabriel Jesús marcó una tripleta para que el Manchester City derrote 6-0 al Shakhtar Donetsk como local y quedar a un paso de los octavos de final. David Silva, Raheem Sterling y Riyad Mahrez anotaron los otros goles del equipo celeste, que lidera el Grupo F con nueve puntos, tres más que el Olympique Lyonnais, que por su parte empató 2-2 con Hoffenheim. El equipo alemán suma tres. En el Grupo E, Bayern Munich derrotó 2-0 como local al AEK de Atenas con un doblete de Robert Lewandowski para sacarle dos puntos de ventaja a su perseguidor. Con el triunfo, el equipo bávaro suma 10 unidades, dos más que Benfica, que por su parte igualó 1-1 ante Ajax.

Goleada

El Real no perdona

Real Madrid, con la dirección de Santiago Solari, goleó 5-0 al Viktoria Plzen como visitante y dio un gran paso para clasificar a los octavos de final. Un doblete de Karim Benzema y goles de Casemiro, Gareth Bale y Toni Kroos le dieron la victoria.

>>Liga de Europa: Betis, para seguir

Betis, de España, con la presencia de rosarino Giovani Lo Celso, citado al seleccionado de la Argentina, buscará hoy la clasificación a los dieciseisavos de final de la Liga de Europa ante Milan, de Italia, en el marco de la cuarta fecha. El partido correspondiente al grupo F se disputará este jueves, desde las 17, en el estadio Benito Villamarín de Sevilla y será transmitido por Fox Sports. Betis, con Lo Celso (ex Rosario Central y PSG francés) como titular, avanzará a la próxima ronda si derrota a Milan, que solo tendrá a Mateo Musacchio (ex River Plate) por las bajas de Lucas Biglia (ex Argentinos Juniors e Independiente) y Gonzalo Higuaín (ex River, Real Madrid y Juventus).



Los otros citados por Lionel Scaloni, DT de Argentina, que tendrán actividad serán Leandro Paredes (ex Boca) y Emanuel Mammana (ex River) en Zenit, de Rusia, que visitará a Burdeos, de Francia, también a las 17 y con televisación de Fox Sports 2.