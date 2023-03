En la nómina entregada ayer a la prensa, mediante las redes sociales, por el secretario de la Federación Ciclista Sanjuanina, Pedro Albagli, se agregó un nombre dentro de los ciclistas de la categoría Sub23. Ese nombre no cualquiera, es el de Mateo Kalejman, vigente doble campeón de ruta en los Binacionales, disputados el pasado noviembre en San Luis; actualmente corriendo en Europa, para el equipo amateur portugués CLL-Matdiver.

Kalejman es el único de los pedalistas sanjuaninos que están en el Viejo Continente que correrá el nacional de ruta que se desarrollará entre viernes y domingo, de esta semana, en Mendoza. Nicolás Tivani en el equipo PT (Pro Team) italiano Corratec, y el campeón argentino y panamericano de ruta, Emiliano Contreras, compañero de Kalejman en la formación portuguesa, serán los dos ilustres ausentes en la selección de 'la sanjuanina', que correrá en la vecina provincia.

El campeonato argentino de ruta, se disputará mayormente en el Corredor del Oeste, los Departamentos de Godoy Cruz, Maipú y Luján serán visitados por el pelotón en las pruebas en línea. Los varones elite y sub23 'viajarán' hasta Potrerillos y luego definirán el título en varios giros al Corredor.

Con el arribo de Kalejman, serán ocho los Sub23 que representarán a San Juan. El joven, que demostró en San Luis ser el mejor de su generación, hasta 18 años; deberá ahora competir con adversarios cuatro años mayores. Desafío que afrontará para seguir creciendo.

Los otros siete sanjuaninos de la categoría de Kalejman son: Mauricio Domínguez, Rodrigo Díaz, Daniel Agustín Videla, Ezequiel Alarcón, Alexander Moreno, Angel Lautaro Oropel y Walter Ramos.

"En Extremadura sumé experiencia"

El domingo terminó en el puesto 60 la Vuelta a Extremadura, carrera de cinco etapas disputada en España, 2.2 de la UCI (abierta a equipos amateur) y el lunes estaba viajando a San Juan. De los 10 grados del invierno europeo, pasó a los 30 y pico que lo recibieron en la Argentina. "Sí, correré el Argentino, no lo sabe nadie", contó con una sonrisa a la consulta, cuando se le preguntó sobre su aparición en la nómina de la FCS (Federación Ciclista Sanjuanina).

"Llego con muchas ganas, en muy buena forma física, en la Vuelta a Extremadura no tuve suerte, iba bien y en la etapa reina se me salió el cambio, y cedí seis minutos; y en la otra etapa me caí, fue bastante complicada, pero me sirvió para ganar experiencia", comentó el bicampeón de Binacionales.