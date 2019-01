No va más. Andrey Karginov quedó excluido del Dakar debido a que atropelló con su Kamaz a un espectador en las dunas y no se detuvo a ayudarlo. El fanático sufrió la fractura del fémur.

El piloto ruso Andrey Karginov, al volante de uno de los cuatro camiones de la marca Kamaz, fue excluido del rally Dakar tras atropellar a un espectador y no detenerse para prestarle auxilio, según informó la organización de la carrera en la jornada de ayer, el día de descanso de la prueba que transita en esta edición exclusivamente por Perú.



El fanático atropellado, de 60 años y origen sudafricano, sufrió una fractura de fémur ante el impacto del camión y tuvo que ser trasladado al aeropuerto de Ilo (Perú) para que se lo llevasen a un hospital en Arequipa, también en Perú.



El accidente ocurrió en el kilómetro 279 del tramo cronometrado de la quinta etapa, que se disputó entre Tacna y Arequipa, con una distancia de 776 kilómetros, de los que 517 eran de competición.



"El camión #518 (Andrey Karginov) ha quedado excluido del rally por el jurado de comisarios por no asistir a la persona herida en el accidente", determinaron desde la directiva del Dakar.



"La organización del rally y las autoridades locales recuerdan que es obligatorio que el público respete las áreas seguras (zonas de espectadores) implementadas por las autoridades nacionales y las fuerzas de seguridad locales", sentenció el comunicado oficial.



En el video, que compartió uno de los fanáticos que se encontraba en el lugar, se pudo ver al grupo de fanáticos lejos de la zona delimitada. Cuando Karginov aceleró para adentrarse en las dunas, muchos salieron corriendo pero el sudafricano cayó al suelo y no pudo recomponerse.



En el momento del accidente, Karginov marchaba en el tercer lugar de la clasificación general de camiones y peleaba junto a sus compatriotas Eduard Nikolaev y Dmitry Sotnikov por la victoria en el rally. Está claro, esa ilusión ahora ya no está más para Andrey...

Nikolaev

Buen plan

El puntero de los camiones, Eduard Nikolaev, hizo un análisis de la primera parte del Dakar: "Nuestro plan funciona como lo planeamos con todo el equipo de Kamaz", contó.

¿Llega Alonso?



Parece que Fernando Alonso está dispuesto a subirse a todo lo que tenga cuatro ruedas, luego de anunciar su retiro de la Fórmula 1 a fines de 2018.



El español competirá en las 24 Horas de Daytona en este año, en el WEC durante toda la temporada, y ahora el Dakar le abre las puertas para correr la carrera más extrema del mundo en 2020.



La marca automotriz Toyota quiere extender su vínculo con el piloto español y le facilitará el ingreso a la gran aventura, con miras a 2020.