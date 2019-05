Sensible. La baja para Golden State ante la ausencia de Kevin Durant mañana en el arranque de las finales de la NBA.

El alero estrella de Golden State Warriors, Kevin Durnat, no jugará mañana el primer partido de la serie final por la NBA ante Toronto Raptors, debido a que aún no se recuperó de una lesión muscular, anunció ayer el entrenador del vigente bicampeón de la liga, Steve Kerr.



Kerr explicó que Durant sigue el proceso de rehabilitación que le permita superar la distensión muscular que sufrió en la pantorrilla derecha durante el tercer periodo del quinto partido de las semifinales que Warriors jugó ante Houston Rockets.



"Kevin no jugará en el primer partido en Toronto. Ante esa realidad veremos luego cómo evolucionan todas las cosas, especialmente porque entre partidos vamos a tener más días de descanso que en las anteriores series", señaló Kerr.



La buena noticia es el progreso del pivote DeMarcus Cousins, de su lesión en el cuádriceps de su muslo izquierdo, que lo dejó fuera de la competición desde la primera ronda de playoffs.