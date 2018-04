A la cancha. Nicolás Kicker y Nicolás Jarry abrirán hoy la serie desde las 14. Jugaron dos veces entre sí y el chileno ganó los dos encuentros, pero el último hace tres años.

Nicolás Kicker dijo que lo primero que hizo al enterarse que iba a ser uno de los singlistas para abrir la serie fue llamar a su padre. Y aunque al principio la novedad del debut en Copa Davis le generó nerviosismo, con el paso de las horas fue relajándose y está listo para enfrentar al mejor tenista que tiene el equipo chileno, Nicolás Jarry. "Vengo entrenando bien toda la semana y este año me está yendo bien en el circuito. El capitán del equipo ha decidido que pueda debutar en esta serie y estoy feliz", expresó Kicker.



En el historial, el fanático de Vélez Sarsfield (entrena de hecho con la camiseta del Fortinero) perdió los dos partidos que disputó con Jarry (en un future y en un challenger, entre 2013 y 2015), pero es algo que no lo incomoda. "Eso fue hace mucho tiempo, somos dos tenistas totalmente distintos en la actualidad y además creo que, como dicen, la tercera será la vencida. Me preparé bien, estoy con el ánimo alto y espero revertir la situación", señaló ante la prensa especializada.



"Mi devolución será clave. Nicolás tiene un gran saque, es un tenista bastante agresivo y le pega a todas las pelotas con la misma intensidad", agregó luego, a la vez que dijo que es un gran amigo de Jarry, al punto de recordar en la rueda de prensa una anécdota con el chileno en Australia, cuando preparaban la comida, se les quemó y el humo activó la alarma, por lo que incluso intervinieron los bomberos.



"La rivalidad será sólo del público, nosotros nos llevamos muy bien, casi diría que somos amigos, aunque obviamente que a Jarry le quiero ganar y en la cancha quedará de lado la relación que tenemos", dijo.



Por su parte, también aprovechó para elogiar a la organización y espera jugar a estadio lleno. "Me gusta jugar a estadio lleno, lo disfruto mucho; en el Challenger de Buenos Aires vinieron mis amigos a alentarme, hicieron un lío bárbaro, no paraban de gritar y eso me motivó, así que mañana con todo un estadio a favor espero aprovecharlo", dijo.



Por su parte, Nicolás Jarry, su rival, indicó que se siente beneficiado por abrir la serie ya que eso le dará un par de horas más de descanso para jugar el dobles de mañana. "El desgaste físico en la Davis es importante y por eso prefería que se diera como finalmente sucedió. Va a ser una serie muy dura", apuntó.