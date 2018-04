El tenista argentino Nicolás Kicker destacó hoy que está ‘con mucha confianza‘ para asumir su debut en la Copa Davis, algo que se producirá en menos de 24 horas en la serie ante Chile que tendrá un escenario inusual, la provincia de San Juan.

‘Estoy con mucha confianza para mi debut en la Davis. Entrené bien durante toda la semana y espero demostrarlo en la cancha‘, comentó el tenista nacido en el partido bonaerense de Merlo, en una entrevista que concedió a Télam luego del sorteo de la serie entre los países sudamericanos que se llevó a cabo en un hotel de la zona céntrica de San Juan.

Kicker, de 25 años y actualmente en el puesto 87 del ranking mundial de la ATP, debutará con la camiseta argentina este viernes a partir de las 14 frente al chileno Nicolas Jarry (64), el mejor del equipo visitante, en el primer punto de la serie al mejor de cinco que se jugará en el estadio cerrado Aldo Cantoni, de la capital sanjuanina.

‘Me enteré que iba a jugar anoche, Daniel Orsanic me lo comunicó a la hora de la cena y lo primero que hice fue llamar a mi viejo para avisarle. Me puse algo nervioso, pese a que sabía que podía pasar por lo que veníamos haciendo en la semana, pero con el correr de las horas me fui calmando‘, analizó el tenista, hincha de Vélez Sarsfield.Kicker, quien hasta el primer semestre del año pasado incursionaba en el circuito Challenger, la categoría inmediatamente inferior a los ATP, tiene un historial desfavorable con el chileno Jarry, puesto que perdió las dos veces que se enfrentaron.

La primera derrota fue en el Future jugado en Santiago, Chile, en 2013, y la segunda en el Challenger de San Pablo en 2015.‘Eso fue hace mucho tiempo, somos dos tenistas totalmente distintos en la actualidad y además creo que como dicen, la tercera será la vencida. Me preparé bien, estoy con el ánimo alto y espero revertir la situación‘, expresó Kicker en la charla con Télam.En cuanto al juego de Jarry, un tenista en franco ascenso, el argentino lo conoce muy bien, casi a la perfección, puesto que tienen una gran relación fuera del circuito.

‘Mi devolución será clave. Nicolás tiene un gran saque, saca como una mula es un tenista bastante agresivo y le pega a todas las pelotas con la misma intensidad‘, analizó el tenista velezano.Kicker reveló a Télam una anécdota junto a Jarry que sucedió cuando eran juveniles, en un Future jugado en Canberra.‘Compartíamos un departamento en Canberra y nos turnábamos para limpiarlo y también a la hora de cocinar, un día le tocaba a él y otro a mí. Una vez recuerdo que preparamos una comida y no se que pasó, pero comenzó a salir mucho humo, sonó la alarma de incendio y llegaron los bomberos al lugar, no sabíamos que decirles, cada vez que nos encontramos nos acordamos de lo mismo‘, contó Kicker.

El tenista de Merlo se refirió también al marco que tendrá el partido, habida cuenta de la gran rivalidad que se profesan los sanjuaninos con sus vecinos chilenos, que ya comenzaron a llegar a la ciudad en las últimas horas para presenciar la serie.‘La rivalidad será solo del público, nosotros nos llevamos muy bien, casi diría que somos amigos, aunque obviamente que a Jarry le quiero ganar y en la cancha quedará de lado la relación que tenemos‘, reiteró Kicker.

El argentino comento que la situación que vivirá mañana de jugar en un estadio repleto lejos de presionarlo lo motiva, y recordó que el público lo ayudó mucho el año pasado en la final del Challenger de Buenos Aires que le ganó al marplatense Horacio Zeballos.

Esa final se jugó en El Abierto, el coqueto club de tenis ubicado en el barrio porteño de Saavedra, y Kicker experimentó una gran reacción luego de haber perdido el primer set por 7-6 (7-5), ya que ganó los dos siguientes por 6-0 y 7-5 para alzar el trofeo.‘Me gusta jugar a estadio lleno, lo disfruto mucho, en el Challenger de Buenos Aires vinieron mis amigos a alentarme, hicieron un lío bárbaro, no paraban de gritar y eso me motivó, así que mañana con todo un estadio a favor espero aprovecharlo‘, concluyó Kicker, el más buscado de la jornada en la capital sanjuanina.