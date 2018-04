La efectividad de Independiente en el área rival fue clave para el desarrollo del partido. Talleres lo acosó, lo peloteó y lo obligó a defenderse. Haciendo algo a lo que no están acostumbrados, los de Avellaneda festejaron.

El director técnico de Talleres de Córdoba, Frank Kudelka, destacó que el arquero de Independiente, Martín Campaña, es "un gran arquero, que sacó todas las pelotas de gol, aunque tiene varias actuaciones descollantes como la de hoy (por ayer)".



Agregó que el arquero uruguayo es "un salva partidos", en referencia al juego desarrollado anoche en el estadio Mario Kempes, donde el local cayó 0-2 ante Independiente de Avellaneda.



En cuanto a la actuación de Talleres, Kudelka, señaló: "Nos faltó efectividad. Generamos situaciones, por lo que de no ser así estaríamos diciendo otra cosa. Tuvimos no menos de seis situaciones de gol ante un rival de jerarquía. Fue muy bueno el partido que jugamos. Lástima que no pudimos ganarlo", lamentó.



"Tuvimos demasiadas ocasiones como para irnos con las manos vacías. No tuvimos efectividad. El fútbol es así. Cuando estás frente al arco hay que meterla", concluyó, el entrenador de los cordobeses que son grandes animadores del torneo y tienen como meta entrar a la "Libertadores".