El 25 de noviembre se cumplirá un año del día que nadie creía que llegaría: la muerte de Diego Armando Maradona. Tampoco lo creía Sergio Agüero el día que se enteró y le envió un mensaje a Gianinna, su ex pareja y madre de su hijo Benjamín, con el deseo de que lo desmintiera, algo que no ocurrió.

"Cuando me enteré, pensé que era mentira, como tantas otras veces. Pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín [el hijo de 12 años que tiene con Gianinna Maradona]. Me acuerdo hasta lo que le pregunté. “¿Es verdad o no?”, le escribí. Me contestó que sí", reveló en una profunda entrevista con El País de España.

Después de la tristeza, lo siguiente que le pasó al Kun fue sentir preocupación. "Pensaba en mi hijo. En que lo tenía que llamar. Me preocupaba mucho cómo se iba a enterar de la noticia -explicó-. Cuando pudimos hablar, ya lo sabía por un compañero de colegio. Diego y Benja se llevaban muy bien. Diego era un fenómeno con mi hijo. Y Benja lo amaba. Le pedí a mi hermana que lo fuera a buscar al colegio y que lo intentara distraer. Al día siguiente me escribió: 'Papá, quiero ir a verlo'".

Aunque la idea no le gustaba, Agüero, que se encontraba concentrado con el Manchester City en Grecia para enfrentar al Olympiacos por la Champions League, accedió. "Tenía miedo de que se quedara con un mal recuerdo -argumentó-. Pero como él quería, lo dejé ir. Fue al velatorio en la Casa Rosada con su madre".

Sobre aquella despedida de Benjamín y Diego, Agüero reveló: "Me dijo que le dio un beso y que se puso a llorar. Yo intentaba contenerme para que mi hijo no me viera mal. Fueron días muy difíciles. Al menos, Benja se pudo despedir de su abuelo".

Durante la charla, además, el Kun contó cómo vivió aquellos años de su relación con Gianinna Maradona. "Si quería evitar exponerme, eso fue todo lo contrario. Me fui acostumbrando", comentó. Pero descartó haberlo sufrido. "Es la hija de Diego y eso tenía una determinada repercusión. Lo que generaba Diego era inmenso", remarcó.

