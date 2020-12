La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definirá el cupo para la próxima Copa Libertadores, debido a la extensión de la Copa Argentina hasta noviembre 2021 por el coronavirus, según comunicó la entidad organizadora, Torneos y Competencias, en un documento en el portal oficial.



"Garantice que el ganador de la edición número 9 de la Copa Argentina dará cupo para la Copa Libertadores del 2022 conforme se estipula en el Reglamento de la Copa Argentina actualmente vigente. Asimismo se deja constancia que el cupo otorgado por la Copa Argentina para la Copa Libertadores 2021, de manera excepcional y por única vez quedará a disposición de la Asociación del Futbol Argentino", argumentó.



La competición, según pidió Torneos, se retomará este mes y se terminará en noviembre del próxima año, sin sede confirmada hasta el momento.



"Todo ello como consecuencia de las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia de Covid-19 incluyendo la normativa nacional y provincial dictada a raíz de la pandemia. No obstante lo anteriormente dicho, el Contrato de Copa Argentina y Supercopa mantiene vigencia en su totalidad no modificándose por estas decisiones, que se reitera son excepcionales", continuó.



La actual Copa Argentina, que transita su novena edición, se jugó hasta marzo, antes de la declaración de pandemia del coronavirus y del decreto del gobierno nacional que estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).



Además, Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, los considerados cinco grandes del fútbol argentino, todavía no debutaron en la edición.



Los clasificados a los 16avos. de final son Sarmiento de Junín, Talleres de Remedios de Escalada, Patronato de Paraná, Gimnasia y Esgrima La Plata, Dock Sud, Argentinos Juniors, Laferrere, San Telmo y Deportivo Madryn.



Los cruces restantes: Banfield-Güemes (Sgo. del Estero), Colón-Cipoletti, Lanús-Real Pilar, Huracán-Estudiantes de San Luis, Atlanta-Villa San Carlos, River-Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), Atlético Tucumán-Comunicaciones, Defensores de Belgrano-Almirante Brown, Boca-Claypole, Independiente-Villa Mitre de Bahía Blanca, Tigre-Alvarado de Mar del Plata, Defensa y Justicia-Estudiantes (BA), San Lorenzo-Claypole, Racing-Sportivo Belgrano, San Martín (Tucumán)-San Martín (San Juan), Godoy Cruz-J. J. Urquiza, Rosario Central-Boca Unidos (Corrientes), Vélez-Camioneros, Talleres (Córdoba)-Atlético Rafaela, Estudiantes Río IV-Chaco For Ever, Temperley-Riestra, Arsenal-Huracán de Las Heras (Mendoza) y Newell's-Sportivo Peñarol.