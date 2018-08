La noticia asomó antes del inicio de la reunión de Comité Ejecutivo convocada para tratar el futuro de las selecciones nacionales: la Asociación del Fútbol Argentino inició gestiones para contratar al "nuevo José Pekerman", es decir, el coordinador general de los juveniles. Y el nombre elegido es el que trascendió en los últimos días, un profesional que conoce al dedillo los pasillos del complejo de Ezeiza.

Claudio Tapia, titular de la AFA, se comunicó con Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, para pedirle permiso para comenzar a conversar con Hugo Tocalli, hoy trabajando con la cantera del Ciclón.

El ex arquero, de 70 años, fue pieza clave de la estructura de Pekerman; incluso continuó al frente de las promesas albicelestes hasta 2007, cuando se consagró como entrenador en el Mundial Sub 20 de Canadá, el último título planetario a nivel juveniles que cosechó Argentina.

El "plan Tapia" no contempla un director general de selecciones (sí el de Daniel Angelici), pero sí sostiene como clave el rol del coordinador general de las categorías menores. De concretarse el arribo de Tocalli, la intención del ala del titular de la AFA es mantener a los entrenadores de cada categoría (Lionel Scaloni en el Sub 20, Pablo Aimar en el Sub 17 y Diego Placente en el Sub 15), bajo la tutela del experimentado "mánager", que ya era constante fuente de consulta de sus ex dirigidos mientras estaba fuera del esquema.

Habrá que ver, en este contexto, si en el cónclave el espacio de Tapia y el de Angelici se ponen de acuerdo en cuanto al nombre. Y qué sucede, en caso de que se sume al equipo de Ezeiza, con Hermes Desio, hoy coordinador de Sub 17, Sub 15 y Sub 13, quien llegó a las selecciones hace poco más de un año de la mano de Juan Sebastián Verón.

En la estructura de AFA, Hugo Tocalli podría reecontrarse con su hijo Martín: fue el entrenador de arqueros de la Selección en el Mundial y hoy trabaja con el Sub 20 en el torneo de L'Alcúdia.