Negociando. Está el presidente Blanco por otros refuerzos.

A diez días del partido de ida entre Racing y River por los octavos de final de la Copa Libertadores, la Academia continúa evaluando refuerzos para el segundo semestre del 2018.



Por ahora, las incorporaciones que llegaron al equipo dirigido por Eduardo Coudet fueron Gustavo Bou, Gabriel Arias y Jonathan Cristaldo. Sin embargo, la partida de nueve jugadores, entre los que se destacan Lautaro Martínez, Juan Musso y Diego González, sumado a la lesión de Mauricio Martínez, provocan que Racing no se haya retirado del mercado de pases.



Víctor Blanco, presidente del conjunto de Avellaneda, habló en referencia a lo que podría ser el arribo del volante Sebastián Pérez: "Nos gusta, pero tiene una contra que es que no puede jugar la Copa Libertadores así que lo vamos a definir en estas próximas horas".



Sobre la salida del delantero Lautaro Martínez: "Tenemos todo clarito y en tiempo y forma van a estar los números. Quédense tranquilos. Me preocuparía si fuera al revés: número altos y que el dinero no apareciera. La cuestión pasa por la gente de Liniers y su porcentaje del pase.



Tenemos todo terminado con jugador y el representante y nos queda Liniers. Para llegar a estos números tan importantes, Liniers tendrá que compartir gastos con nosotros, así como comparte ganancias".



La selección



Blanco se refirió al futuro DT de la selección mayor: "No se puede resolver en 24 horas. No solamente hay que elegir un entrenador, sino algo más profundo. No creo que se pueda resolver en una semana. Hay que armar una comisión que trabaje seriamente sobre esto".