De ataque. Marko Ivovic supera el triple bloqueo de Poglajen, Solé y De Cecco. Los serbios sumaron 44 puntos de ataque ante los argentinos, que evidenciaron el poco tiempo de descanso que tuvieron entre el partido del viernes y el de ayer.



Cansados tras la batalla en la víspera, Argentina ayer no pudo con Serbia y cayó 3-0, con parciales de 25-18, 25-22 y 25-22. De esta manera, la Selección que venía de derrotar a Polonia y tiene en su filas al sanjuanino Bruno Lima ya no tiene chances matemáticas de avanzar de ronda. Hoy entonces se despedirá del Mundial Italia-Bulgaria de vóleibol ante Francia, en la última fecha de la segunda rueda (a las 11 y por la TV Pública).



El partido comenzó con buen ritmo de ambos lados sustentado en buenas defensas y contraataques, pero Serbia fue más preciso en las definiciones. La mayor diferencia quedó marcada luego de algunos errores argentinos bien aprovechados por los europeos para ponerse 22-17 y luego apretar en saque y bloqueo hasta definirlo 25-18.



Nuevamente el equilibrio fue protagonista del segundo capítulo, con Kovacevic aportando de su lado y la Selección más agresiva en contraataque con Conte y Zanotti (15-13). Argentina se mostró irregular en el tramo siguiente, lo que favoreció la recuperación serbia (18-16). Con Lisinac al saque, el conjunto europeo quebró en la zona de cierre y sentenció el parcial 25-22.



Lima ingresó en el tercer set y aportó en ataque para completar una buena performance argentina hacia el 11-7. Serbia cometió varios errores y la ventaja nacional se amplió con buen ritmo en la red, pero nuevamente el ataque nacional chocó contra el bloqueo serbio. Podrascanin fue fundamental para los europeos en este tramo y Argentina ya no encontró la llave para dañar a su rival. De esta manera, los serbios se llevaron el set y su sexta victoria consecutiva por 25-22. (Fuente: Feva).

Las lesiones condicionaron

El armador de la selección argentina, Luciano De Cecco, destacó en conferencia de prensa el trabajo de Serbia y dijo que el equipo albiceleste no mostró su mejor versión por el cansancio y las lesiones. "Ellos (por los serbios) hicieron un buen juego y por eso los felicito. Desafortunadamente, nosotros tuvimos algunos jugadores con lesiones y eso nos complicó", dijo De Cecco. Y brindó sus expectativas para el encuentro de hoy ante Francia. "Tenemos que recuperarnos muy bien para ese partido. Va a ser el último juego de Argentina en este Mundial, por lo que daremos lo mejor de nosotros mismos y veremos qué va a pasar", añadió.



Por su parte, Nikola Grbic, DT de Serbia expresó que: "Fue un partido realmente difícil. Veníamos de un partido previo muy duro contra Francia y Argentina es un rival muy peligroso. La clave fue concentrarse".