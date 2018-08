El octavo. Valenciano es otro de los clubes de hockey que ya tiene su techo. Una noche inolvidable para todos.

Siguiendo con la iniciativa del Gobierno provincial de techar diferentes estadios deportivos, anoche fue el momento de este cambio histórico para una institución gigante como el Centro Valenciano. En la Barraca se vivió una auténtica fiesta con la inauguración del techado de primera calidad como de las nuevas luminarias que le brindan una imagen muy especial al reducto del club de calle General Acha.



En el acto de corte de cinta estuvieron presentes diferentes autoridades del club, como también del gobierno provincial encabezadas por el gobernador Sergio Uñac. Dos invitados de lujo resultaron el presidente de la Real Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, y el ex director técnico del Barcelona español, Richard Muñoz.



Se trata de la octava institución de hockey que tiene su techo. Antes fue el turno de Unión Deportiva Caucetera, Olimpia, Concepción, SEC, Estudiantil, Social San Juan y Richet Zapata.



"Estamos emocionados. Esta obra significa un cambio radical en el hockey. Significa olvidarse del frío, del calor, o de estar pendiente si se suspende una fecha porque está por llover o no. No es un techo, es muchísimo", sostuvo el presidente de la subcomisión de hockey en Valenciano, Juan Carlos Zegaib.