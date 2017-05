Se sabía que Richet Zapata le iba a presentar dura lucha al puntero Valenciano, anoche en la cancha de las Colonias Unidas. Y fue así nomás. Tanto, que faltando un segundo para el final del partido, La Barraca logró el empate en seis goles luego de un intenso como cambiante partido que se jugó -con otros cuatro- para completar el programa de la décima fecha del torneo Apertura de hockey sobre patines local.



Allá, en los pagos de Santa Lucía, salió un partido con dominio repartido en el juego y con variantes permanentes en el marcador. Se dieron detalles llamativos. Como el primer gol del choque, que llegó a los seis segundos de juego. Maxi Ortiz, para Valenciano, sacó una diferencia impensada, cuando casi ni se había jugado. El mismo jugador, antes de los 5’, aumentó para el líder. Parecía que Valenciano tendría una noche tranquila. Pero no fue así. Porque Richet despertó (descontó Ginestar) y, aunque Josi García sumó para la visita, apareció el chileno Víctor Cerón para cerrar el primer tiempo con un 3-2 para Valenciano, que era demostrativo de la paridad en el juego.



En el complemento marcaron Josi García y el “Tatú” Videla, uno para cada uno. Y ahí luego se dio el interín goleador del chileno Cerón, quien anotó tres pepas para el Violeta. Descontó Matías Arnáez y, cuando sólo faltaba un segundo, se dio un libre directo para La Barraca que Gonzalo Rodríguez cambió por gol. El líder pudo haber estirado diferencias en la punta. Pero también pudo haber dejado el invicto. Richet lo hizo tambalear en un gran partido y terminaron iguales con un 6-6 que demostró las aspiraciones ofensivas de ambos. Llama la atención que Valenciano lleve dos partidos empatados (ambos por el mismo marcador) y no haya podido ganar luego de consagrarse campeón en el Argentino de Clubes que se jugó en el “Cantoni”.



En otro de los encuentros, Concepción, el escolta en las posiciones, no tuvo piedad de Colón y lo goleó por 10-1. Para los Azules anotaron Damián Páez (3), Juan José Marín (3), Osvaldo Raed (2), David Páez y Fernando García. Descontó para el Merengue, Pablo Rojas.



En cancha del B° Rivadavia, el local se vio superado por la efectividad de la UVT y cayó por 8-4. Los goles del Comunitario los anotaron Víctor Núñez (3), Mariano Ortiz (2), Víctor Bertrán (2) y Franco Pósito. Descontaron para los rivadavienses, Alberto Morales (2), Fabián Mazzocchi y Carlos Farrán.



Otro que se dio un gustazo como visitante fue el SEC, que derrotó por 3-1 a Huarpes, en interesante choque. Para el equipo Gremial marcaron Danilo Rampulla (2) y Federico Balmaceda. Descontó para el local, Gabriel Muñoz.



Por último, en la Villa América, el dueño de casa Social San Juan venció con lo justo a Banco Hispano por 2-1, luego de acciones parejas. Los goles del Decano fueron obra de Matías Martín y Carlos López, mientras que el descuento hispánico lo marcó Federico Carrión.