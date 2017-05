Pura adrenalina. Así se jugó el partido entre Unión y Valenciano. Con jugadas como éstas, que terminaron en la admiración de todos. La Barraca volvió a la victoria y de nuevo es líder en solitario.

Valenciano tenía que volver a ganar. Casi como que ya había perdido la costumbre después de arrancar el torneo con ocho triunfos al hilo. Anoche era ideal por muchos motivos. Porque iba a romper esos tres empates consecutivos que “sufrió” después de levantar la corona en el Campeonato Argentino. Porque jugaba de visitante y los nervios eran menores.



Porque le molestaba estar compartiendo la punta con Concepción después de haberla tenido como propiedad absoluta. Y porque, de hacerlo, no sólo sumaba para su mochila sino que no dejaba que Unión se le acercara de manera peligrosa. Y La Barraca aprovechó ese combo de objetivos. Le ganó 4-2 al Azul rawsino, en cancha de éste, y volvió a convertirse en el único líder del Apertura del hockey sobre patines local.



No le fue nada fácil ni cómoda la victoria al visitante. Es que Unión marcó muy bien en el primer tiempo y, de paso, no dejó pasar su chance más concreta y Matías Pérez sacó la diferencia con un libre con que contó el equipo de Garrido.

En el complemento cambió el panorama. Claro que se dieron dos momentos de inflexión. El primero, cuando Josi García, en 28 segundos, hizo dos goles. Y, el segundo, cuando Ferruccio marcó el 3-1 con un bombazo. A eso lo sintió Unión, que ya no se recuperaría. Llegaron dos goles. Uno para cada uno, pero el ganador terminó siendo Valenciano.



En otro de los partidos de anoche, Bancaria se hizo fuerte de visitante y le ganó a Sarmiento por 6-3. Los goles bancarios fueron de Agustín Gómez (2), Gabriel Gómez (2), Juan Giménez y Juan Moyano. Para el perdedor, Emanuel Morilla, Nahuel Díaz y Juan Sánchez.



Además, Huarpes venció 6-4 a Aberastain. Los goles del ganador los anotaron Marcos Elaskar (2), Raúl Tejada (2) y Fernando Reyes (2). Para el perdedor, Martín Ortiz (2) y Facundo García (2).



Richet hizo lo propio venciendo 3-2 a Lomas. Los tantos Violetas los anotaron Mauricio Videla, Víctor Cerón y Federico Mura. Descontaron Matías Montaña y Francisco Campodónico.

Por último, en Media Agua, el local dio la nota derrotando 4-3 a Olimpia. Para los mediagüinos hicieron los goles José Garay (3) y Emiliano Pérez. En tanto, para los Turcos anotaron Xavier Solera, Federico Deguer y Marcelo López.