Sin sobresaltos. El ciclista del SEP Mauricio Quiroga no quería sorpresas en el final, por eso embaló y unos metros antes se dio el lujo de levantar los brazos festejando un triunfo más que especial. Ahora el oriundo de Villa Mercedes se ilusiona con hacer un buen papel dentro de una semana en una nueva clásica, la Difunta Correa.

Es un número puesto cada vez que la competencia finaliza en embalaje masivo. Otra vez Mauricio Quiroga volvió a demostrar sus dotes de sprinter y mediante esa vía se adueñó de la 90ma edición de la clásica "Doble Media Agua". El ciclista del Sindicato de Empleados Públicos se quedó con el parcial de 123 kilómetros e inscribió su nombre en el extenso historial de la competencia más antigua en pagos sanjuaninos.



El ciclista puntano, o mejor dicho villamercedino, sumó su segundo triunfo en la temporada sanjuanina, aunque también había ganado una etapa de la Vuelta a La Bebida disputada la semana anterior. Quiroga y el SEP plantearon precisamente eso, controlar cada ataque intentando meter siempre un bicho verde en cada intento de fuga.

La competencia organizada por el Club Ciclista Independiente partió desde la Capital sanjuanina rumbo al Sur y de entrada nomás en el centenar de ciclistas luchando siempre contra el viento de frente, intentó cortarse pero no hubo caso. En ese largo trayecto por Ruta 40 se fueron repartiendo las pasadas especiales hasta ingresar a Media Agua.

Allí en la capital sarmientina comenzó a cortarse una docena de hombres que -ya viajando con viento a favor- lograron por fin sacar una breve pero segura diferencia. Leandro Velardez, Nicolás Naranjo, Ricardo Escuela y Daniel Zamora de la Agrupación Virgen de Fátima, Daniel Juárez y Francisco Montes de Mardan, Cristian Romero y Juan Ignacio Mereles de la "Fundación Hijos del Viento", Diego Tivani de la Municipalidad de Pocito, Duilio Ramos de la Fundación Deporte y Salud, Pedro Gordillo de la Mun. de Rawson y Mauricio Quiroga del SEP.

Nico Naranjo, el último ganador de esta prueba, cuando pasaban el Cerrillo sufrió una caída y abandonó ese lote de punteros aunque a los metros se sumó Leonardo Rodríguez en Calle 19 con la intención de pechar e intentar sacar mayor ventaja. Pero el desgaste se fue sintiendo y el pelotón los neutralizó y con eso todo volvió a empezar. Ahí apareció en acción Emiliano Ibarra que pasó al frente como una moto y comenzó a sacar metros de ventaja.

Era tal el envión del ciclista del SEP que llegó a sacarle hasta 45 segundos de diferencia al pelotón, su aventura duró varios kilómetros porque recién lo alcanzaron cuando el pelotón salió nuevamente a la Ruta desde el Acceso Sur. Todo el grupo compacto viajó por Circunvalación buscando el final. Sabiendo que el final era con embalaje masivo las apuestas no se hicieron esperar y muchos lo ponían a él entre los candidatos por eso no defraudó. Sus compañeros le levantaron el embalaje varios metros antes y Quiroga, que no quería pasar sobresaltos en el final, llegó cómodo levantando los brazos unos metros antes y festejando una victoria más que especial porque tuvo a su mamá presente en ese apasionante final.

Continuó la polémica en el pelotón

Después de las fuertes declaraciones del sindicalista José "Pepe" Villa el día viernes acusando a los ciclistas de "drogados", ayer ese fue el tema del día en la previa y post competencia. Los mismos ciclistas se quejaron del gremialista y también en los medios radiales que se encontraban transmitiendo en vivo la carrera leyeron mensajes de los oyentes que seguían recriminando las polémicas declaraciones.



Todo comenzó el viernes por la mañana cuando en Radio AM 1020 Villa se quejó de que se premiara al ciclista Nicolás Tivani consagrado como el "Deportista del Año". "Los ciclistas se drogan todos, ¿qué ganó Tivani?" había dicho Villa aparentemente sin conocer la enorme campaña del joven ciclista en el continente europeo.



El sábado próximo será el turno de una nueva clásica, ni más ni menos que la Difunta Correa.



El grupo que marcó la diferencia



Fueron doce los ciclistas que lograron cortarse del pelotón y si bien nunca llegaron a sacarle ni un minuto de ventaja al resto, se dieron el lujo de viajar a la cabeza cuando regresaban desde Media Agua.



MOMENTOS DE LA CARRERA

