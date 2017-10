Hernán Crespo, ex jugador de River, se mostró muy enojado con el cambio de estadio para el partido de mañana entre la selección argentina y Perú, por la fecha 17 de las eliminatorias. "no hay una cancha mejor que la otra. Simplemente, por afecto y también por capacidad, no se puede comparar el Monumental con la Bombonera. River está en otro nivel, dijo el ex delantero. Además, dijo que la cancha de Boca se mueve porque "está mal hecha" y hasta disparó: "es cierto que la Bombonera tiene mal olor".

"La situación es preocupante futbolísticamente. No sólo por la cantidad de puntos, sino también por lo que se demuestra en la cancha. Si bien todavía queda todo en nuestras manos, es preocupante. Es preocupante pensar que el hecho de cambiar de estadio, de llevarlo del Monumental a la Bombonera, te pueda generar un plus deportivo superior. Me parece una locura, una barbaridad, hasta una falta de respeto al jugador", dijo Crespo, en una entrevista con Fox Sports desde Europa.

El ex jugador de la selección argentina, que comenzó a hablar del cambio de estadio sin que le preguntaran, continuó: "A todos nos gusta jugar con la cancha llena. A todos nos gusta que el hincha se estimule, motive, cante. Eso es lo mejor. Pero no hay una cancha mejor que la otra. Simplemente, por afecto y también por capacidad, no se puede comparar el Monumental con la Bombonera. River está en otro nivel".

"El otro día salió un jugador de Boca en un diario diciendo que Crespo había dicho que la Bombonera se movía. Yo digo sí, es verdad. Me pasó. Tenía 18 años y realmente la Bombonera temblaba. Ese partido ganamos 2-0 (NdR: fue en el Clausura 1994), hice un gol y le di la asistencia a Ortega. Sí eso pasó (la cancha se movió), pero no modificó mi manera de actuar y mi capacidad a la hora de jugar", añadió Crespo.

Y siguió echando más leña al fuego: "Hay una cosa que es preocupante, para mí. También existe un video en el que se ve que la estructura de la Bombonera se mueve. Muchas veces, lo manejamos desde el lado del folclore del fútbol. Pero no es así. ¿Qué estamos esperando? ¿Que la tribuna se caiga? ¿Estamos esperando que haya muertos para decir algo? Espero que haya un comité de seguridad y, si esto sigue pasando, hay que cerrar la Bombonera y modificar la estructura. Sería por la seguridad de todos. Me parece que la Bombonera no se mueve porque la gente grita, se mueve porque está mal hecha".

Por último, el ex futbolista, que disputó tres Mundiales con la selección argentina, cerró su opinión sobre el estadio de Boca con una polémica frase: "También es cierto que la Bombonera tiene mal olor. Pero no es por la gente, es porque tiene el Riachuelo al lado".