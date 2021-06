Es cierto. El técnico Lionel Scaloni tiene pocas chances de tener a todos los jugadores juntos por varios días para armar el equipo que él pretende. Y con un par de entrenamientos es imposible pretender que haya coincidencias y entendimientos. Pues bien, con ésta Copa América que comenzará a fin de semana, si las cosas van bien, el seleccionado argentino de fútbol tendrá casi un mes para encontrar el rumbo correcto. Y ahí sí Scaloni ya no podrá fallar ni poner pretextos. Será hora que deje de probar distintos esquemas, tanto defensivos como ofensivos, y de cambiar nombres prácticamente por razones rebuscadas. Hasta ahora el técnico ha demostrado ser un gran seleccionador. Ha encontrado jugadores de apellidos casi desconocidos que encajan a la perfección en el equipo. En lo que ha fallado es en ser un buen estratega. Porque todavía no encuentra la compañía justa para que Messi rinda en un cien por ciento. Y porque en defensa ha buscado y buscado a los hombres que mejor encajen y todavía no lo ha logrado. Ahora tendrá muchos días de convivencia con sus jugadores e inclusive partidos que encarar. Ha llegado el momento de definirse.

Romero sin desgarro

Argentina informó el parte médico del defensor Cuti Romero, quien salió contra Colombia: "Los estudios realizados al defensor Cristian Romero arrojaron que padece sólo una sobrecarga muscular de cara posterior del muslo izquierdo".