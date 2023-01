Con el sábado 28 de enero como fecha de arranque, la segunda edición de la Copa de Clubes Campeones Femenina de la Federación Sanjuanina de fútbol tiene todo listo para comenzar a rodar. Con 12 equipos repartidos en tres zonas de cuatro integrantes, el certamen que tiene como campeón vigente a Racing de Jáchal que no jugará, ya tiene a los equipos preparados, con la notable ausencia de Sportivo Iglesia, subcampeón actual.

En la Zona A estarán Deportivo Angaco, Barrio Evita de Valle Fértil, Sportivo Del Carril de San Martín y Deportivo La Estrella de Jáchal. En la Zona B estarán Paso de Los Andes de Albardón, Villa Ibañez de Ullum, Tierra Adentro de 9 de Julio y San Pedro, de Santa Lucía. En la Zona C, Divisoria Central, Social Astica de Valle Fértil, Unión Medanito de Rawson y Juventud de Santa Lucía. Será fase Clasificatoria con dos ruedas para dejar luego clasificados a los dos primeros, más los dos mejores terceros para armar los cuadros de Cuartos de Final, Semifinales y Final. No estarán en competencia los dos últimos finalistas: Racing de Jáchal que fue campeón y las Iglesianas que desistieron por problemas económicos. Pero aparecen en cancha los equipos de Valle Fértil que no estuvieron la edición pasada, además de Estrella, Angaco y Paso de Los Andes que están en un nivel super elevado. Se viene la fiesta del fútbol femenino para el interior de San Juan y los preparativos en cada liga que son parte de la Federación Sanjuanina son intensos. Las listas de buena fe se tendrán que elevar en esta semana para ya darle espacio a la programación de la primera jornada en cada grupo.