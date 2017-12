Repetir. Adrián Richeze de la Agrupación es el último ganador y este sábado va por todo buscando repetir.

De todas las clásicas, sin dudas ésta es la más especial. Cada año, cuando se da a conocer el calendario de la temporada sanjuanina, los ciclistas marcan con un asterisco a la "Doble Difunta Correa". Ayer, cuatro de los candidatos a disputarla dieron a conocer ese toque especial que coloca a esta competencia como la clásica más requerida a nivel nacional. La prueba se disputará este sábado, será válida por la décima fecha de la temporada local y servirá de antesala del Giro del Sol que comenzará el miércoles próximo.

La clásica contará con equipos foráneos. Largará y cerrará en 9 de Julio.

¿Qué tiene la Difunta que atrapa a todos? Nadie lo sabe definir. Una cuestión de fe y creencia, coloca a la Difunta como una la "patrona" de los ciclistas. Los equipos locales viajan semanalmente a visitarla como una buena forma de entrenamiento y le hacen promesas constantemente. Pero en los equipos foráneos también despierta interés, tanto que muchos adelantaron su viaje a la provincia para disputar la clásica el sábado, pasar la fiesta de fin de año en suelo cuyano y esperar el Giro del Sol que arranca el miércoles.

Entonado. Así llega Mauricio Quiroga quien se ilusiona con seguir de racha. La



"Si me das a elegir una carrera al año elijo la Difunta", contó Mauricio Quiroga, ciclista del SEP que ganó la Media Agua el sábado último y agregó: "Tiene que ver mucho la religión, además es una de las más reconocidas a nivel nacional. Soy muy católico pero también creo mucho en estas cosas, desde que estoy en San Juan me gusta ir a entrenar a la Difunta, le pedí y siempre cumplió", contó "La Bestia" una de las cartas fuertes de los "Bichos Verdes".



En tanto que el último ganador de la clásica Adrián Richeze, también manifestó ese toque especial que genera la Difunta: "Quizás no sea la más antigua pero es una de las carreras de mayor nivel y todos quieren inscribir su nombre. Yo la busqué durante dos años y se me negaba hasta que por fin se me dio. La Vuelta y el Giro tienen la etapa que va a la Difunta pero no es lo mismo, ésta es especial", manifestó el ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima que incluso develó su cábala: "Siempre hacía de todo para ganarla pero no se me daba, hasta que una vez me dijeron que había que ponerle algo en la alcancía, lo que uno pudiera. Es cuestión de creer o reventar pero lo hice y se me dio", contó el bonaerense. Este año el menor de la dinastía Richeze no sabe qué le prometerá. "También le pido que nos cuide porque la vida del ciclista no es fácil así que le pido volver bien a casa", aseguró.

Promesa. El “Paco” Daniel Lucero es uno de los que prometen en la Municipalidad de Rawson.

Otro que seguramente estará en la pelea será Héctor Lucero, de la Municipalidad de Pocito. El "Willy" tiene la espinita porque nunca se le pudo dar la victoria y a pesar de no ser tan creyente de la Difunta, su meta es ganarla: "Soy más creyente de San Expedito, igual hice un montón de promesas a la Difunta para ganarla alguna vez y nunca se me dio, ojalá este sábado pueda estar ahí disputándola", aseguró el chimbero. "La Difunta tiene algo muy especial para todos los ciclistas, muchos le pedimos que nos cuide cuando andamos en la ruta y ella cumple por eso nosotros vamos una vez por semana a visitarla. Ojalá yo pueda estar entre los cinco", sostuvo Daniel "Paco" Lucero ciclista de la Municipalidad de Rawson que se anotó entre quienes darán pelea en la clásica más especial de todas.



Vigente. El "Willy" Lucero siempre es una de las cartas vigentes en la Municipalidad de Pocito.

El más alto nivel en la clásica

La 61ra edición de la clásica Difunta Correa contará este sábado con la presencia de destacados equipos a nivel nacional. El Shania de Río Negro, el Sindicato Argentino de la Televisión, la Municipalidad de Guaymallén y varios otros llegarán a disputarla. Incluso desde ayer varios ciclistas ya comenzaron a arribar a suelo sanjuanino. El hecho que el miércoles arranque el Giro del Sol hizo que los equipos foráneos adelanten su viaje a San Juan para disputar la Difunta, pasar Año Nuevo en la provincia y esperar la competencia del miércoles.



El Club Alvear que organiza la competencia, propone un trazado de 160 kilómetros para este sábado. Partirán a las 16,30 desde la Municipalidad de 9 de Julio, irán hasta el paraje de la Difunta y retornarán para finalizar con un circuito en el pueblo nuevejulino al que girarán en tres ocasiones. Las inscripciones se reciben mañana en la sede de la Federación.