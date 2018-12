El último. Nicolás Naranjo estampó su nombre en el historial de ganadores el año pasado y esta vez buscará el doblete. El oriundo de La Bebida sabe que si se define en embalaje masivo es número puesto.

Para quienes alguna vez estamparon su nombre en el extenso historial, resulta especial. Para quienes aún no lo hicieron, es una misión a cumplir siempre. Lo cierto es que la 62da edición de la Doble Difunta Correa que se correrá mañana despierta una enorme expectativa y hace que todos se prueben el traje de candidatos.



Pensando en el Giro del Sol que comenzará el jueves próximo, varios serán los ciclistas que se guardarán esperando esa cita, pero otros irán para saldar ese asterisco. Lo cierto es que todos la palpitan de manera diferente y para muchos la fe jugará un papel extra. El último ganador Nicolás Naranjo será de la partida y comentó: "Es la mejor clásica de todas, esta vez llegamos con equipo completo porque se suma nuevamente Ricardo (Escuela) así que esperemos que la suerte nos acompañe", contó el de la Agrupación Virgen de Fátima. Su compañero Adrián Richeze también la ganó y así la espera: "La Difunta es una clásica a la que siempre le apostamos, en los entrenamientos la visitamos siempre y lógico que cada año la queremos ganar, como sea. Ojalá sirva para retomar el triunfo", expresó el oriundo de Bella Vista. En tanto que por el SEP, que viene de ganar el fin de semana pasado no contará con Juan Pablo Dotti, pero sí con Mauricio Muller, el pampeano la describió: "Es una de las clásicas más especiales porque la Difunta siempre está presente en todos los ciclistas. Siempre es dura, pero venimos muy bien así que esperemos seguir por esta senda de victorias".



Mardan, en tanto, irá con un equipo alternativo ya que no estarán ni Laureano Rosas ni Darío Díaz, el "Cata" incluso supo ganarla hace más de una década. Los naranjas contarán con Pedro González que expresó estar con una enorme motivación: "Me sumé hace un mes al equipo y me recibieron excelente, me ayudaron a levantar el nivel así que espero que en la Difunta pueda retribuirles tanto apoyo de una manera linda, estoy con muchas ganas aunque sé que no será fácil", valoró. Por su parte, Héctor Lucero con la Municipalidad de Pocito irá por su primera victoria de la temporada: "Siempre es lindo correr la Difunta, en mi caso es una cuenta pendiente que busco saldar, ya salí segundo y tercero en otras ocasiones, ojalá se me dé este domingo", expresó. Además estarán los otros equipos animadores de la temporada sanjuanina y varios que vendrán desde afuera para correr la Difunta y esperar el Giro. Por eso esta clásica no será una más. En la previa todos se miden el traje pero claro, le calzará a uno solo.

Algunos candidatos

Mauricio Muller (SEP)

Héctor Lucero (Mun.de Pocito).

Pedro González (Mardan)