El mejor escenario. Viajar ida y vuelta hasta el paraje de la Difunta Correa es toda una atracción para el público, que elige año a año la subida a la Cuesta de las Vacas para ver el paso de la competencia.

Llegar hasta el Paraje de la Difunta Correa en Vallecito forma parte de las rutinas de entrenamientos de los equipos, que, al menos una vez por semana, pedalean hasta allí. Pero el formalismo que impone la "Doble Difunta Correa" hace que el interés sea mayor y el desafío aún más grande. La Difunta es la clásica por excelencia pero tiene una particularidad: no cualquiera puede ganarla. Es más, en las últimas dos décadas únicamente Ricardo Escuela pudo repetir la victoria y este domingo buscará llegar a la triple corona.



La competencia será motivo para que lleguen equipos y ciclistas de todo el país, que llegarán a la provincia impulsados por la fe y por todo lo que genera la Difunta Correa. Pero por esas cosas que no tienen mucha explicación, son pocos los ciclistas que en las últimas décadas pudieron repetir el triunfo, es más en los últimos 20 años únicamente Ricardo Escuela pudo subir al podio en dos ocasiones: 2013 y 2015. Desde el 2000 para acá, de los ciclistas que siguen en actividad y formarán parte de la competencia este domingo serán pocos los que tengan la chance de darse ese gustito de volver a ganarla. Además de Escuela, Luciano Montivero, quien la ganó en el 2003 y Nicolás Naranjo, quien se impuso en el 2017, tendrán la enorme posibilidad de cantar victoria con su equipo, la Agrupación Virgen de Fátima. Mientras que Franco López quien se impuso en el 2011 es casi un hecho que vendrá a correrla con su equipo, el Shania. El catamarqueño Darío Díaz, campeón en el 2006, tendrá la chance de repetir vistiendo los colores de Puertas de Cuyo y el bonaerense Maximiliano Richeze, el último ganador, ya aseguró su presencia en San Juan después de dejar el invierno europeo.



Adrián Richeze, en tanto, también la ganó pero recientemente se despidió de la actividad, lo mismo que Emiliano Fernández, ganador de la edición 2014. Daniel Zamora, ganador en el 2012, por la suspensión que pesa sobre él, deberá verla desde afuera.



La Difunta tiene eso: no es para cualquiera pero todos quieren ganarla. Solo el destino sabrá quien se consagrará en la 63º edición este próximo domingo.

Este domingo llegarán ciclistas y equipos de todo el país para disputar la Difunta Correa.

Bernard y Ruarte suman su cuarteta

En el largo historial de las ediciones que suma la Doble Difunta Correa, dos ciclistas son los máximos ganadores: Raul del Rosario Ruarte y Roberto Bernard, ambos con cuatro victorias cada uno. Precisamente Bernard será el homenajeado en esta 63º edición, el exciclista ganó las ediciones de los años 1975, "76, "78 y "81. Ruarte lo hizo en los años 1989, "91, "94 y "98. Tres victorias sumó Gustavo Toledo (1997, "99 y 2000) y con dos victorias pueden mencionarse Eduardo Bustos ("66 y "67), José Serrano ("71 y "72) y Manuel Recabarren ("79 y "82), además de Ricardo Escuela.

Maxi Richeze. Recién llegado de Europa, el ciclista del Deceuninck ya ganó el año pasado y buscará repetir.

Adrián Richeze. El menor de los Richeze ganó en el 2017 pero se retiró recientemente de la actividad.

Emiliano Fernández. “Bambam” ganó en el 2014. Hoy es

uno de los entrenadores del equipo Puertas de Cuyo.