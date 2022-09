No fue el sábado esperado por Facundo Della Motta después del gran rendimiento de Paraná, en la fecha pasada, cuando finalizó segundo en la clasificación. La Dodge #44 del A&P Competición en esta ocasión no rindió lo esperado y el sanjuanino clasificó en el puesto 35º y mañana domingo largará la segunda serie en el puesto 12º.

La 11ª fecha en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis comenzó con las dos tandas de entrenamientos. En la primera de ellas los tiempos ya mostraban a Facundo ubicado por la tercera decena. La segunda tanda no trajo mejora ya que ubicado en el puesto 36, a 1s620.

La chance que manejó el sanjuanino, era calzar neumáticos nuevos para la clasificación y dar el salto esperado, sin embargo esto no sucedió: "Sábado con sabor amargo, ya que esperaba otro rendimiento del auto. Muy complicado el primer y el segundo entrenamiento y a la hora de clasifica con la goma nueva, el auto no mejoró y eso izo que quedemos puesto 35º puesto 12º en la serie de mañana” comentó Facundo con preocupación al no haberse alcanzando el objetivo para este sábado.

Con un tiempo de 1;31.044 min a 1.693 seg de la pole, el registro muestra que no le cayeron bien las gomas nuevas y mañana habrá que remontar desde la serie que largará a las 10:05 hs y compartiendo la primera fila con el Torino de Pablo Constanzo. La final a 25 vueltas largará a las 13:30 hs televisada a través de la TV pública.

La pole fue lograda por el campeón Mariano Werner (Ford), escoltado por Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 9 milésimas y en el tercer lugar José Manuel Urcera (Torino) a 145 milésimas.

“A revisar todo para ver si notamos algo que adjudique el mal funcionamiento, pero sin perder de vista el objetivo de tener una linda serie y poder ver la bandera a cuadros de la final lo más adelante posible” comentó finalmente Facundo esperando que el trabajo del equipo de resultado y determinen la causa del bajo rendimiento o bien esperar que algún cambio en la puesta a punto de el salto de calidad que el auto aún no ha tenido.

Fuente: Prensa Della Motta