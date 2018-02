Recuerdo. En diciembre del 2009 se jugó en el Aldo Cantoni sobre una carpeta unos partidos de exhibición donde estuvieron David Nalbandian (foto), Gastón Gaudio y el actual capitán de Chile, Nicolás Massú.

Luego del descenso a la Zona Americana el año pasado, Argentina tendrá como objetivo este año en la Copa Davis volver a la elite mundial y para ello deberá dar su primer paso el 6 y 7 de abril próximo. Según confirmó ayer el propio gobernador Sergio Uñac, el lugar de la serie será por primera vez en la historia San Juan: el Aldo Cantoni tendrá semejante privilegio en la llave contra Chile, un cruce que tuvo un escándalo inmenso la última vez que se midieron en el 2000 en Santiago de Chile cuando no se pudo completar la llave por los incidentes en lo que se llamó "la serie de los sillazos".



"Estamos muy orgullosos de poder ser sede de otro evento deportivo internacional. Ya tenemos el visto bueno de la Asociación Argentina de Tenis y en los próximos días vamos a firmar el contrato. Vamos a hacer una conferencia de prensa en San Juan para terminar de dar los detalles de este encuentro", subrayó Uñac. San Juan se impuso en la "carrera" por ser la sede sobre otras provincias del interior del país como San Luis, Santa Fe, Mendoza, Neuquén y Salta.



Este cruce no se puede afrontar en Buenos Aires debido a que las dos habituales sedes cuando Argentina es local como son el Buenos Aires Lawn Tennis Club y el Parque Roca se encuentran inhabilitados por un largo tiempo ya que están en plena remodelación de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud de octubre próximo.



El estadio Cantoni deberá "adaptarse" a un partido de tenis y como primera consecuencia se colocará una carpeta que hará las veces de piso de la cancha. Algo similar ocurrió en diciembre del 2009 cuando vinieron a jugar una serie de partidos de exhibición nada menos que David Nalbandian, Gastón Gaudio y justamente un tenista chileno Nicolás Massú, quien actualmente es el capitán de la Davis del vecino país. Respecto a la distribución del público, se espera que el Cantoni tenga una capacidad para cerca de 7.000 espectadores, teniendo la Argentina que brindarle por obligación el 10% a los chilenos. Si bien está vez se concretará la primera vez de la Davis en San Juan, esta chance estuvo cerca en la previa a la final entre Argentina y España en el 2008, cuando finalmente la serie para la llave resultó Mar del Plata. En aquella definición, los europeos, pese a no contar con Rafael Nadal, se coronaron.





El gran ausente

Sin Delpo

Igual que sucedió el año pasado, cuando Argentina descendió de la elite mundial de la Davis, esta temporada tampoco está previsto que juegue Juan Martín Del Potro. Luego de obtener la Ensaladera en 2016, el tandilense no disputó de nuevo la Copa.

Luego de 17 años



Argentina jugará de local fuera de Buenos Aires luego de hacerlo por última vez en el 2001 cuando se jugó de anfitrión en Córdoba ante Bielorusia y hubo victoria categórica por 5-0. Ese fue el primer paso de entonces para lograr el ascenso a la Zona Mundial, lugar de privilegio que recién perdió el año pasado. En el medio hubo cuatro finales disputadas, habiendo ganada la única en el 2016 como visitante ante Croacia. En tanto, el héroe en Zagreb hace dos años, Federico Delbonis (foto), fue consultado sobre jugar la Davis en el interior del país y destacó que "me parece bien hacer un tenis más federal. Está bueno que el país reciba a la Copa".