En Estudiantes de La Plata sigue la polémica por el penal marrado por Gastón Fernández ante Defensa y Justicia, y el propio futbolista se expresó en su cuenta de Instagram pidiendo disculpas a los hinchas. La "Gata" escribió "a veces acertamos, a veces nos equivocamos" eso no es sólo en fútbol también es en la vida. Lamento haber fallado y no ayudar a mis compañeros y sobre todo a ustedes que soportaron la lluvia, pero no queda otra que levantarse y volver a empezar. Abrazo y gracias por los mensajes de cariño".

Los hinchas "bancaron" al jugador que no es la primera vez que toma la decisión de ejecutar un penal picando la pelota. Lo hizo en otros clubes y en la mayoría le salió bien.