Conversación. Es la que tuvo Fernández con el Jefecito.

El delantero de Estudiantes de La Plata Gastón Fernández aseguró ayer que el regreso del volante Javier Mascherano, ahora en el fútbol chino, al país dependerá de la decisión de la "familia".



"Le hemos hablado tanto Mariano -Andújar- como yo y le contamos lo que significa el club para nosotros y las comodidades que puede llegar a tener.



Obviamente se entusiasmó pero dependerá de la decisión con su familia", contó Fernández, ex compañero de Mascherano en River.



Mascherano, con pasos por Corinthians (Brasil), Liverpool y West Ham (Inglaterra), y Barcelona (España), finalizará su vínculo con Hebei Fortune en diciembre de este año y todo indica que no renovará.



"Con Mariano lo jodemos siempre cuando pone algo y al hincha le gusta y se prende. No es nada más que un chascarrillo por las redes sociales", comentó.