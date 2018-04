Expectativa. Los sanjuaninos Franco Oro y Fernando Ripalta son los máximos exponentes del running y seguramente formarán parte de la prueba. El simple hecho de recorrer el impactante terreno de Punta Negra, Caracoles y Ullum, atrae y genera expectativa en los atletas que recorrerán la posta el domingo 22.

Es uno de los lugares más destacados hoy de la provincia. Por la impactante escenografía que ofrece, es el terreno perfecto para explotar por medio del deporte. Y eso hará la "Posta Interlagos", la prueba de running que se disputará el domingo 22 a las 9 de la mañana y que recorrerá los tres diques: Ullum, Caracoles y Punta Negra.



La empresa sanjuanina Adventure Pro es la organizadora del evento de la prueba que promete completar el cupo de 70 postas en estos días. Es que las inscripciones, a falta de casi dos semanas, avanzan a buen paso y por la expectativa que se genera es posible que se complete ese cupo.



La posta consta de 8 distancias para totalizar 66 kilómetros partiendo desde Rivadavia y finalizando en el Camping del Cerro Blanco en Zonda. A las 9 de la mañana se pondrá en marcha la prueba con el primer tramo que partirá desde la heladería "Portho Gelatto" ubicada en Libertador y Meglioli en Rivadavia para finalizar en la rotonda de la cerámica previa al paredón del dique de Ullum, ese tramo tendrá 9,7 kilómetros. De allí partirá la segunda posta que realizará 7,5 kilómetros para finalizar en el Embarcadero del Dique de Ullum. Rápidamente comenzará el tercer tramo que recorrerá 9,1 kilómetros para completar en la Municipalidad de Ullum, la cuarta que totalizará 8,9 kilómetros irá hasta la llamada "entrada a la Sal" y desde allí partirá la quinta distancia que será de 6,3 kilómetros donde la altitud del terreno comenzará a jugar su papel para finalizar en el Embarcadero de Punta Negra. El sexto tramo partirá desde ese embarcadero y comenzará a transitar por un terreno inédito que todavía no fue habilitado para el público en general, los atletas transitarán por calle de tierra ya que todavía no fue pavimentado, serán 9,2 kilómetros y finalizarán en el primer Mirador del Dique Caracoles. El séptimo, también transitando por un tramo de tierra tendrá 9,2 kilómetros para finalizar nuevamente en el paredón de Punta Negra, aquí cabe destacar que los corredores que vayan a largar la posta serán trasladados hasta Caracoles por la organización ya que este tramo no está habilitado. Desde allí partirá el último tramo que finalizará en el Camping del Cerro Blanco donde se conocerán, de acuerdo a la suma de los tiempos de las ocho distancias, a las postas ganadoras. Habrán trofeos para los tres mejores equipos de cada categoría, en tanto que todos quienes finalicen se llevarán su merecida medalla que premiará el enorme esfuerzo.





Los equipos estarán integrados por 8 integrantes, uno por cada posta.



Las condiciones para ser parte



El reglamento es claro, la "Posta Interlagos" es una carrera de relevos que se dividirá en ocho tramos de kilómetros variables que oscilan entre los 6 y 9,5 kilómetros. Los equipos largarán el primer tramo en forma simultánea. Cada integrante del equipo no podrá participar en más de un tramo ni formar parte de otro equipo.



Las categorías serán tres y el detalle es el siguiente: la de caballeros tendrá varias alternativas, hasta 240 años; desde 241 a 320 años; desde 321 hasta 400 años; desde 401 hasta 480; y la última que integrará a la que superen en la suma los 481 años. Para las damas habrán tres categorías: hasta 240 años; desde 241 hasta 400 años; y la última para la que superen más de 401 años. En tanto que las postas mixtas deberán tener mínimo tres mujeres hasta 320 años y mixto también incluyendo a tres mujeres más de 321 años.



Las inscripciones se reciben en "Rustik", en Central y Urquiza en horario de comercio.

El Desafío Ansilta también se prepara

El Dique Punta Negra nuevamente será el elegido para desarrollar allí el "Desafío Ansilta", la clásica competencia de trekking que este año disputará la séptima edición el 26 de mayo y tendrá las siguientes distancias: 65, 46, 30, 16, 10 y 4 kilómetros. Las inscripciones se vienen recibiendo hace varios meses y la organización informó que quedan los últimos 400 lugares para completar el cupo. Las mismas se reciben en el sitio web oficial: www.desafioansilta.com. El cierre es hasta que se complete el cupo o hasta dos días antes de la competencia.