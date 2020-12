Diego Maradona falleció debido a un paro cardiorrespiratorio a los 60 años y fue velado en la Casa Rosada para luego ser enterrado en el cementerio privado de Bella Vista, pero después de ser despedido no quedaron más que dudas e incertidumbre sobre las condiciones de vida y recuperación del ídolo.

Además de la causa por la muerte de Maradona, el litigio de filiación de Santiago Lara acaba de tomar un giro inesperado. El hijo de Natalia Garat hizo un pedido de exhumación del cadáver de Diego para tomar una muestra de ADN y así conocer si es realmente el hijo biológico del ex futbolista. En el escrito de los abogados se solicitó que se proceda a examinar los restos de manera “urgente” para conocer la identidad de Lara.

Después de que se presentara el pedido del joven en el Juzgado de Familia 7 de La Plata, la Justicia decidió que no se va a llevar a cabo la exhumación del cuerpo de Maradona.

Aunque nunca se conocieron, Santiago Lara intentó visitar la tumba del ex futbolista en Bella Vista pero las autoridades del cementerio le prohibieron la entrada.

“Benítez, mi otro abogado, está yendo hablar porque yo quería poner unas flores. No me están dejando, nos están trabando... Esperemos que me dejen entrar”, dijo Lara en diálogo con un cronista de "Intrusos".