Se viene. Newell"s y Rosario Central se toparán el próximo domingo en el estadio Marcelo Bielsa.

El entrenador de Newell"s, Héctor Bidoglio, no anduvo con vueltas a la hora de referirse al clásico con Rosario Central del próximo fin de semana. "Ya lo estamos viviendo desde que terminó el partido", aseguró en conferencia de prensa tras el empate sin goles con Unión.



En ese sentido, sostuvo que "se viene un partido muy importante para todos nosotros y para la ciudad".



"Esta semana vamos a trabajar al máximo. Sabemos la importancia de este partido. tenemos que sacar un resultado favorable", agregó.



En cuanto al cero a cero con el Tatengue, dijo: "El empate está bien. Tuvimos las situaciones de gol más claras pero no la metimos".



Y continuó: "En el segundo tiempo encontramos mejor los espacios y la pelota. Faltó el gol, que es lo más importante. Nos vamos con un punto, y sumar de visitante sirve".