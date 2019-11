Apertura. Maxi anotó el primero de penal para Newell"s.



Newell"s venció 2 a 0 a Defensa y Justicia en un entretenido encuentro jugado ayer en su estadio de Rosario por la 13ra fecha de la Superliga, con goles de Maximiliano Rodríguez, de tiro penal, y de Mauro Formica, en el comienzo y en el final de la etapa inicial.

Antes del minuto Mauro Formica mandó un centro desde la izquierda, que Julio González intentó parar en el primer palo, pero la pelota le pegó en la mano derecha, en un penal inocente, que Maximiliano Rodríguez convirtió. El resto del primer tiempo perteneció a Defensa, que jugó muy bien con la pelota pero casi no pateó al arco. Newell"s, que fue la antítesis, no encontraba la pelota, pero cuando la conseguía era vertical, como a los 43 cuando el portugués Leal desbordó por la derecha, mandó un centro, el arquero Unsain la manoteó y la fue a buscar hasta el borde del área, donde Salinas la punteó a Fernández y éste la metió de primera a Formica, quien no tuvo más que cabecerarla.

Defensa profundizó su tenencia en el complemento, pero también su exasperante juego inofensivo, al extremo que su única llegada fue una buena jugada del ingresado Brian Ojeda, Nicolás Fernández y el también suplente Aliseda, quien la dejó pasar para Alexis Castro, que entró solo por el borde del área pero su remate fue salvado por el repentino achique del arquero Aguerre.