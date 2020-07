La Copa Libertadores de América regresará el 15 de septiembre y la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Qatar 2022 lo hará en octubre, según se definió hoy tras la reunión del Consejo de Conmebol, a través de una conferencia virtual.



"Todo está sujeto al devenir de la pandemia del coronavirus pero la idea es poner un horizonte para comenzar a trabajar", le explicó un directivo argentino a Télam.



Además, la Copa Sudamericana retomará la actividad el 27 de octubre, según le confirmaron fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Télam.



El argumento del retraso en la segunda competición continental se dio porque "se debe terminar la primera ronda de la Libertadores" para incorporar equipos a la segunda fase de la Sudamericana.



El Director de Competiciones de Conmebol, Hugo Figueredo, comentó hace unos días en Tigo Sports de Paraguay: "Las realidades son distintas en todos los países, varía cada situación y estamos haciendo un monitoreo constante con la idea de volver pronto al fútbol".



Los campeonatos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol se suspendieron el 12 de marzo ante los primeros casos del coronavirus en el continente.



Los clubes argentinos participantes de la presente Copa Libertadores son Tigre, River, Boca, Racing y Defensa y Justicia; en la Sudamericana están Vélez, Lanús, Unión de Santa Fe e Independiente, mientras que Argentinos Juniors y Huracán ya quedaron eliminados.



Hasta el momento, los equipos de Argentina y Bolivia son los que no regresaron a los entrenamientos y la competición no tiene fecha de retorno.



En Chile se están entrenando Huachipato, Universidad de Concepción, La Serena, Everton, Wanderers y Coquimbo. Los equipos de Santiago de Chile están imposibilitados por la cuarentena. No hay fecha para el regreso del torneo.



Por su parte, Brasil, en Río de Janeiro, celebró el campeonato Carioca y en el estado de Sao Paulo lo hará desde el 22 de julio. El 23 también volverá el fútbol de Río Grande do Sul (Porto Alegre).



A su vez, en Uruguay se comenzará el 1 de agosto y sus clubes comenzaron las prácticas el 15 de junio; Paraguay arrancará el 17 de julio; Ecuador el 29; Perú el 31; Colombia inició los trabajos de entrenamientos el pasado 9 de julio y Venezuela completó este viernes a todos los clubes luego del visto bueno para Monagas y Trujillanos.



En el caso de la Eliminatoria, que tenía una fecha inicial para marzo y luego otra tentativa para septiembre, se iniciará en octubre y Argentina jugará contra Ecuador como local en la primera y visitará luego a Bolivia.



Si bien todavía no hay un día establecido, las potenciales jornadas serán entre el 7 y el 15 de octubre, en el caso de contar con todas las fronteras abiertas en el continente.



A su vez, la FIFA postergará el sorteo del Mundial, establecido en un principio para diciembre del 2021, para contar con todos los clasificados.





-Grupos y posiciones de la Copa Libertadores (15 de septiembre regreso)-



A: Independiente del Valle (Ecuador) y Flamengo (Brasil) 6 puntos; Junior (Colombia) y Barcelona (Ecuador) 0.



B: Palmeiras (Brasil) 6; Guaraní (Paraguay) y Bolívar (Bolivia) 3; Tigre 0.



C: Wilstermann (Bolivia), Peñarol (Uruguay), Atlético Paranaense (Brasil) y Colo-Colo (Chile) 3.



D: River, Sao Paulo (Brasil), Liga de Quito (Ecuador) y Binacional (Perú) 3.



E: Internacional (Brasil) y Gremio (Brasil) 4; América de Cali (Colombia) 3; Universidad Católica (Chile) 0.



F: Racing y Nacional (Uruguay) 6; Estudiantes de Mérida (Venezuela) y Alianza Lima (Perú) 0.



G: Santos (Brasil) 6; Olimpia (Paraguay) 4; Delfín (Ecuador) 1; Defensa y Justicia 0.



H: Libertad (Paraguay) 6; Boca 4; Caracas (Venezuela) 1; Independiente de Medellín (Colombia) 0.



Los dos primeros se clasificarán a los octavos de final y los terceros irán a la Copa Sudamericana.





-Clasificados Copa Sudamericana (27 de octubre)-



Vélez, Lanús, Unión de Santa Fe, Independiente de Argentina; Liverpool, Fénix, Plaza Colonia y River de Uruguay; Coquimbo Unido, Huachipato, Unión La Calera y Audax Italiano de Chile; Sol América y Sportivo Luqueño de Paraguay; Vasco da Gama y Bahía de Brasil; Atlético Nacional de Medellín, Deportivo Cali y Millonarios de Colombia; Emelec de Ecuador; Melgar y Sport Huancayo de Perú.





-Fixture de Argentina en la Eliminatoria Qatar 2022 (fechas a confirmar)-.



Fecha 1: Ecuador (local).



Fecha 2: Bolivia (visitante).



Fecha 3: Paraguay (local).



Fecha 4: Perú (visitante).



Fecha 5: Uruguay (local).



Fecha 6: Brasil (visitante).



Fecha 7: Chile (local).argentino



Fecha 8: Colombia (visitante).



Fecha 9: Venezuela (visitante).



Fecha 10: Bolivia (local).



Fecha 11: Paraguay (visitante)



Fecha 12: Perú (local).



Fecha 13: Uruguay (visitante).



Fecha 14: Brasil (local).



Fecha 15: Chile (visitante).



Fecha 16: Colombia (local).



Fecha 17: Venezuela (local).



Fecha 18: Ecuador (visitante).