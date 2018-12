Nuevo. El salón de Conferencias y Capacitación es una de las obras más celebradas por el fútbol de Iglesia en su sede, dentro de todas las mejoras concretadas.



No fue un día más en la vida institucional de la Liga Iglesiana de Fútbol y es que después de varias décadas sin poder disfrutar de las obras que son las que perduran en el tiempo, fue momento de inauguraciones y orgullosamente, el fútbol de Iglesia mostró su crecimiento. Con la presencia de todas las autoridades departamentales, el presidente de la Liga, Leonardo Guajardo, recibió a sus invitados y tras un breve repaso de todos los esfuerzos que se realizaron, se procedió ha dejar inauguradas las obras que constan de una Sala de Conferencias, Albergue para 14 personas, Oficinas de presidencia y secretaría y la Galería de Presidentes. Remarcando que todo el mobiliario está incluido quedando equipadas todas y aptas para su utilización de inmediato.



Encarar obras no es sencillo para nadie y la Liga Iglesiana las concretó gracias al aporte de varias instituciones que el presidente Guajardo no quiso dejar de mencionar como la Municipalidad de Iglesia, el Ministerio de Mineria, la Secretaría de Deportes, Minera Andina del Sol, Empresa Aramak, Empresa Procom, Guillermo Martín, José Manrique, Eduardo Cáceres, Matias Sarmiento y Diego Castillo. Un orgullo grande para una de las ligas que más creció en los últimos años desde la fase deportiva con las presencias de San Martín y de San Lorenzo en los Federales B y las conquistas en la Copa de Clubes Campeones como la de Los Andes.